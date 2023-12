Expedition Europa: Die separa­tis­tisch-linksradikale Jugendbewegung Arran agitiert gegen den Übertourismus in Barcelona.

Diese Aktivisten will ich kennenlernen, seit sie 2017 in Barcelona ei­nen voll­be­setzten Reisebus stoppten und die Reifen aufstachen. Sie protestierten damit gegen den „Übertourismus“, der die hoff­nungs­los überlaufene Destination Bar­ce­lo­na erstickt. Ihre separa­tis­tisch-linksradikale Jugendbewegung heißt „Arran“.

Vielleicht weil ich verspreche, meine Leserinnen von Bar­ce­lo­na-Rei­sen abzuhalten, empfängt mich die Arran-Sektion des sehr tou­ris­tischen Viertels Grà­cia – die sich auch schon mal mas­kiert an An­toni Gau­dís Drachen im Park Güell gekettet hat. Ihr Café La Bar­ra­que­ta ist am Nach­mit­tag noch zu. Ricky, 22, ein schlaksiger, dunkel ge­klei­deter Stu­dent, schiebt den Rollladen hoch und macht mir einen „Tal­lat“ (Macchiato auf Katalanisch). Da der zu­künf­tige Mit­tel­schul­leh­rer für Phi­lo­so­p­hie hier kell­nert, kennt er das Di­lem­ma: Ei­ner­seits haben auch sie „ein Recht auf Schönheit“, an­de­rer­seits zie­hen sie damit Tou­risten an. Ihre Agitprop-Plakate im früh­sow­je­ti­schen Design machen was her, und als Non-Pro­fit-Be­trieb ist La Bar­raqueta auch noch billig.