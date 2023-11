Was Sie heute wissen sollten

Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Die Stolper- und Meilensteine der COP 28: Heute startet in Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten, einem der größten Ölproduzenten weltweit, die 28. Klimakonferenz der Vereinten Nationen. Geführt wird die COP28 vom Ölboss Sultan Al Jaber. Die Sorge ist daher groß, dass der Gipfel ohne weitreichende Ergebnisse enden wird. Was sind die größten Stolpersteine? Und kann es auch Erfolge geben? Mehr dazu.

Henry Kissinger ist tot: Henry Kissinger, einer der einflussreichsten Diplomaten des 20. Jahrhunderts, stirbt im Alter von 100 Jahren. Er trieb in den 1970er-Jahren die Annäherung an die Sowjetunion und China voran. Mehr dazu.

Feuerpause zwischen Israel und Hamas ausgelaufen: Nur wenige Stunden vor Ende der Waffenruhe mit Israel hat die islamistische Palästinenserorganisation Hamas am Mittwoch 16 Geiseln freigelassen. Israel vermeldete die Freilassung von 30 weiteren palästinensischen Gefangenen. Unterdessen wurden die Bemühungen um eine weitere Verlängerung der Waffenruhe verstärkt.

Supermärkte könnten zu bleiben: So etwas gab es in der Geschichte der Zweiten Republik noch nie: Im Handel wird ab heute stundenweise gestreikt. Wie genau die Streiks aussehen könnten ist noch nicht bekannt. Hamsterkäufe werden nicht nötig sein, erklärt David Freudenthaler erklärt im Podcast. Wie es zu einer Einigung zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern im Handel kommen könnte? Mehr dazu.

Sind Sie „fix dabei“? Der ORF wirbt derzeit für die im neuen Jahr im Prinzip für alle zu entrichtende ORF-Haushaltsabgabe. Und das mit einem recht seltsamen Slogan, schreibt Klaus Knittelfelder. Sind sie „fix dabei“?, werde hier gefragt. „Was soll die Frage? Natürlich bin ich fix dabei, ich kann es mir ja nicht aussuchen!“ Mehr dazu.