E-Autos: BMW und Mercedes-Benz bauen Schnellladenetz in China

Mercedes-Benz und BMW wollen in China ein gemeinsames Schnellladenetz für E-Autos aufbauen und betreiben. Die ersten Stationen sollen nächstes Jahr eröffnet werden. In drei Jahren sollen mindestens 1.000 Stationen mit 7.000 Ladepunkten in Betrieb sein, teilten die deutschen Autobauer am Donnerstag mit. Das Ladenetz des Gemeinschaftsunternehmens von BMW und Mercedes-Benz werde allen Fahrzeugmarken zur Verfügung stehen.

Kunden der eigenen Marken könnten aber Ladepunkte im Voraus reservieren und einfacher abrechnen. (APA/dpa)