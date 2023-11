Erneut Schule im Waldviertel wegen explosiver Substanz evakuiert

Die Feuerwehr brachte Schülerinnen und Lehrer in Sicherheit.

Die Feuerwehr brachte Schülerinnen und Lehrer in Sicherheit. APA/GEORG HOCHMUTH

Wie schon bei einer anderen Schule in der Vorwoche handelte es sich wieder um ausgetrocknete Pikrinsäure, die in diesem Zustand hoch explosiv ist. Sie wurde kontrolliert gesprengt.

Im Waldviertel ist erneut eine Schule wegen des Funds von trockener Pikrinsäure evakuiert worden. Ein Fläschchen mit der Substanz ist Feuerwehrangaben zufolge am Mittwoch im Chemieraum der Neuen Mittelschule in Bad Großpertholz (Bezirk Gmünd) entdeckt worden. Der Entschärfungsdienst des Innenministerium rückte an. Experten führten auf einer nahen Wiese eine kontrollierte Sprengung durch.

„Eine mögliche Gefahr für Menschen und Umwelt konnte somit gezielt beseitigt werden“, berichtete das Bezirksfeuerwehrkommando Gmünd in einer Aussendung. Verletzt wurde niemand.

Erst am Donnerstag der Vorwoche musste Mittelschule Groß-Siegharts (Bezirk Waidhofen a. d. Thaya) evakuiert werden. Der Grund war ebenfalls eine ausgetrocknete Pikrinsäure. Die Chemikalie ist im flüssigen Zustand relativ ungefährlich, im trockenen Zustand jedoch hoch explosiv. Auch damals wurde niemand verletzt. (APA)