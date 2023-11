Kunsthalle widmet sich dem Thema Brüste

Politisch zu lesen ist die 1981 entstandene Foto-Arbeit des polnischen Künstlers Adam Rzepecki, der ein an einer männlichen Brust saugendes Baby zeigt. Der Künstler kritisiert dabei auch den Begriff der „Matka Polka“ (Mutter Polen), der symbolhaft für eine sich aufopfernde mütterliche Figur steht, deren moralische Stärke einer größeren Sache zugute kommen soll. Im Bild: Adam Rzepecki, Project of the monument of the Polish Father‘s, 1981

Courtesy der Künstler