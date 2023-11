Wolf in Vorarlberg gesichtet

Eine Wildkamera hat das Tier gefilmt. Zwischenfälle gab es bisher keine. Die Bürgerinnen und Bürger wurden informiert.

In der Vorarlberger Gemeinde Übersaxen (Bezirk Feldkirch) ist ein Wolf gesichtet worden. Das berichtet der ORF. Aufnahmen einer Wildkamera würden bestätigen, dass es sich tatsächlich um einen Wolf handle.

Das Tier ist am Dienstag gegen 23.00 Uhr gefilmt worden, wie es über eine Wiese läuft. Die Gemeinde informierte daraufhin die Bewohner. Landwirte wurden angehalten, vorsichtig und aufmerksam zu sein. Zwischenfälle gab es bisher nicht. Übersaxen liegt auf etwa 900 Metern Höhe über dem Rheintal und hat etwa 630 Einwohner. In der näheren Umgebung sind Wälder und mehrere andere Dörfer, allerdings auch die Marktgemeinde Rankweil (ca. 12.000 EW).

Abschussverordnung vor Kurzem beschlossen

Vor drei Wochen hat der Vorarlberger Landtag die gesetzliche Grundlage für den Abschuss von Wölfen geschaffen. Die neue Regelung sieht vor: Wenn ein Wolf Nutztiere reißt oder eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit darstellt, weil er etwa im Ortsgebiet unterwegs ist, dann soll es die Möglichkeit geben, diesen Wolf auf Grundlage einer Verordnung zu töten. Bei Schad- und Problemwölfen könne so schnell gehandelt werden, sagte ÖVP-Landwirtschaftssprecher Bernhard Feuerstein.

Auch in der Steiermark steht eine Wolfsverordnung vor dem Beschluss. Nach einer vierwöchigen Begutachtungsphase sowie der Einarbeitung von rund 40 eingebrachten Stellungnahmen soll die Verordnung am Donnerstag in der steirischen Regierungssitzung eingebracht und am 7. Dezember beschlossen werden. Sie regelt, unter welchen Umständen Wölfe verscheucht, vergrämt oder erlegt werden dürfen. So steht darin etwa, dass ein Wolf erlegt werden darf, wenn er beispielsweise in bewohnte Gebäude oder deren angeschlossene Stallungen eindringt oder wenn er mit auffälligem Verhalten keinen Lerneffekt bei mehrfachen Vergrämungsmaßnahmen zeigt. (schev)

