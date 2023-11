Grazer erlitt bei Wohnungsbrand Rauchgasvergiftung

Der Mann hatte vergessen, dass er den Küchenherd eingeschaltet und Essen darauf stehen hatte

Ein Grazer hat am Mittwochabend eine Rauchgasvergiftung erlitten, als in seiner Wohnung im Bezirk Lend kurz vor 22.00 Uhr Feuer ausgebrochen war. Der 36-Jährige hatte offenbar vergessen, dass er den Küchenherd eingeschaltet und Essen darauf stehen hatte. Die Feuerwehr konnte die Flammen rasch unter Kontrolle bringen. Der Mann wurde von der Rettung ins LKH West gebracht, teilte die Polizei am Donnerstag mit. (APA)