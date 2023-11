Streiks im Handel gestartet, auch Supermärkte betroffen

In rund 300 Geschäften soll in den nächsten Tagen gestreikt werden. Erste Geschäfte haben stundenweise geschlossen. Auch von Streikbrechern wurde bereits berichtet.

Weil es bei den Kollektivvertrags-Verhandlungen im Handel bislang zu keiner Einigung gekommen ist, kommt es seit den Morgenstunden zu ersten Warnstreiks in den Geschäften. Rund 300 Geschäfte sollen am ersten Adventwochenende, zwischen 30. November und 3. Dezember, davon betroffen sein. „Wir haben die Situation, dass in den letzten zwölf Monaten die Preise massiv gestiegen sind und jetzt der Zeitpunkt ist, wo die Löhne das nachholen müssen. Tun sie das nicht, sinkt die Kaufkraft dramatisch“, erklärte ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian am Mittwoch im Ö1-Morgenjournal. „Da braucht mir der Kollege vom Handel auch nicht erzählen, sie haben ein Umsatzproblem. Mit welchem Geld sollen die Leut‘ denn was kaufen, wenn alles teurer geworden ist und das nicht ausgeglichen wird?“

Am Donnerstag kommt es nun also zu ersten Warnstreiks – etwa im Salzburger Einkaufszentrum „Europark“. Unter anderem waren dort Metro, Interspar und dm betroffen. Beim Großhändler Metro seien extra Mitarbeiter aus Ostösterreich angereist, um quasi als „Streikbrecher“ einen Notbetrieb aufrecht zu erhalten, hieß es im ORF-Radio. Weitere derlei Fälle seien derlei nicht bekannt, heißt es auf Nachfrage der „Presse“ vonseiten der Gewerkschaft.

Druck der Arbeitgeber?

Laut Helga Fichtinger, Chefverhandlerin der Gewerkschaft Gpa, würden die Arbeitgeber aber versuchen, Beschäftigte einzuschüchtern und auffordern, sich nicht am Streik zu beteiligen. Rainer Trefelik, Bundespartensprecher des Handels in der Wirtschaftskammer, sieht darin einen „diffusen Generalverdacht“, der entschieden zurückzuweisen sei.

Die Warnstreiks betreffen sowohl den Großhandel, als auch den Lebensmittel- oder Textilhandel. Wo genau gestreikt wird, gibt die Gewerkschaft im Vorfeld nicht bekannt. Am Freitag und am Samstag sollen die Kampfmaßnahme ausgeweitet werden, so die Gewerkschaft. Diese sollen allerdings so stattfinden, dass Kunden keine großen Probleme am 1. Adventwochenende in Kauf nehmen müssen, heißt es.

Insgesamt hält sich die Dimension der ersten Streikwelle im Handel aber in Grenzen: Betroffen sind nur rund 300 von insgesamt mehr als 80.000 Geschäften. (red.)