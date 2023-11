Schauspieler Jonathan Majors steht vor Gericht

Der Schauspieler Jonathan Majors soll seine Ex-Freundin Grace Jabbari tätlich angegriffen haben. Wird er verurteilt, hat auch Disney ein Problem.

US-Schauspieler Jonathan Majors (34, „Creed III – Rocky“s Legacy“) muss sich in New York wegen Vorwürfen von Körperverletzung und häuslicher Gewalt vor Gericht verantworten. Zum Prozessauftakt am Mittwoch sei Majors in Begleitung seiner Freundin, Schauspielerin Meagan Good (42, „Shazam!“), erschienen, berichteten die Sender ABC und CBS.

Der Marvel-Star war im März nach einem Vorfall mit seiner damaligen Freundin Grace Jabbari vorübergehend von der Polizei in Gewahrsam genommen worden. Die Frau gab der Polizei zu Protokoll, Majors habe sie tätlich angegriffen. Der Schauspieler hat die Vorwürfe zurückgewiesen. In dem Gerichtsverfahren sollen als nächstes Geschworene ausgesucht werden. Im Falle eines Schuldspruchs droht dem Schauspieler bis zu einem Jahr Haft.

Majors gilt als aufstrebender Star in Hollywood. Er ist einer der Hauptdarsteller in dem Boxerdrama „Creed III“ (2023). In diesem Jahr war er in der Rolle des Superschurken Kang in dem Marvel-Film „Ant-Man And The Wasp: Quantumania“ im Kino zu sehen. Die Figur Kang soll planmäßig über mehrere Filme aufgebaut werden. Wird Jonathan Majors nun verurteilt, braucht Disney einen neuen Plan.

(APA/dpa)