Ab 2027: Zentrum für Kinderkultur anstatt AMS-Jobcenter

Das Haus in der Schloßhofer Straße 16-18 wird demnächst saniert. Ab 2027 beherbergt es auf 3500 m2 ein Zentrum für Kinderkultur und einen zweiten Standort des Zoom-Kindermuseums.

In der Schloßhofer Straße 16-18, in unmittelbarer Nähe des Floridsdorfer Bahnhofs, begründet die Stadt Wien einen neuen Standort für Kinderkultur, der im Frühjahr 2027 eröffnet werden soll. Das Haus mit 3500 m2 Nutzfläche wird einen zweiten Standort für das Zoom-Kindermuseum sowie ein Zentrum für Kinderliteratur beherbergen. Schon seit mehreren Jahren suchte die Stadt aus Gründen der Nachhaltigkeit ein geeignetes Bestandsobjekt, um das Zoom-Angebot für Kinder und Familien erweitern und ausbauen zu können.

Einer Aussendung der Stadt Wien vom Donnerstag Vormittag zufolge, dürfte das bestehende Gebäude in der Schloßhofer Straße 16-18, bis Jahresende als AMS-Jobcenter genutzt, über das nötige räumliche Potenzial verfügen, um nach einer umfassenden Sanierung und Adaptierung zusätzlich auch einen Ort für Kinderliteratur zu etablieren. Durch Generalsanierung und Umbau wird das 1997 bis 1999 errichtete Gebäude „zu einem Kulturbau mit Ausstrahlung transformiert“, heißt es weiter.

Thermische Sanierung

Durch Sanierung und Umbau wird die im Gebäude gespeicherte „graue Energie“, also jene Energiemenge, die einst für die Errichtung des Gebäudes aufgewendet wurde, größtenteils erhalten. Die thermische Sanierung verlängert den Lebenszyklus des Gebäudes beträchtlich, zusätzlich wird ein zeitgemäßes Energiekonzept mit Photovoltaikanlage, Anbindung an Fernwärme und modernisierter Gebäudetechnik zur Nachhaltigkeit des Gebäudes beitragen.

Entwurf des neuen Zentrums für Kinderkultur. (Rendering) Kuehn-Malvezzi

Laut Stadt Wien reduziere sich – bei dem Verzicht auf einen Neubau auf unversiegelter Fläche – der CO 2 -Abdruck um 50 Prozent. Konkret werden durch die Anpassung des Bestands rund 600 Tonnen CO 2 eingespart, das entspricht dem durchschnittlichen jährlichen CO 2 -Ausstoß von 480 Klein-Pkw (bei einer Fahrleistung von 15.000km/Jahr).

Der Baubeginn ist mit Anfang 2025, die Übergabe an die Nutzerinnen und Nutzer mit Mitte 2026 geplant. Im Frühjahr 2027 soll das Haus mit den Programmschienen Zoom und kinderliterarisches Zentrum den vollen Betrieb aufnehmen. (red.)

>> Programminfos Zoom-Kindermuseum unter: www.kindermuseum.at