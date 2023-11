Wiener Donauturm dreht sich wieder

Wegen eines technischen Defekts drehte sich das Turm-Café seit August nicht mehr. Das Getriebe des Drehmechanismus wurde generalsaniert und am Donnerstag in Betrieb genommen.

Der Donauturm in Wien dreht sich wieder. Genauer gesagt, das Café im Turm. Das Getriebe des Drehmechanismus wurde in den letzten Wochen in Deutschland generalsaniert und am Donnerstag in Betrieb genommen.

Seit Anfang August hatte sich das Café wegen eines technischen Defekts nicht mehr gedreht. Zunächst war ungewiss, ob der Schaden behoben werden kann, da das Getriebe schon sehr alt ist und Ersatzteile nicht verfügbar waren. Immerhin wurde es bereits 1964 erstmals in Betrieb genommen. Doch nun konnte der Mangel behoben werden. Damit ist der 360 Grad-Panoramablick wieder möglich.

Getriebe wiegt 650 Kilogramm

Die Wartung des Getriebes war durchaus eine Herausforderung, wiegt es doch 650 Kilogramm. 30 Stunden benötigte man allein für Demontage, Transport und Montage, heißt es von den Betreibern.

Der Donauturm wurde 1964 im Rahmen der Wiener Internationalen Gartenschau erbaut und ist mit einer Gesamthöhe von 252 Metern noch immer das höchste Bauwerk Österreichs. Der Bau dauerte knapp zwei Jahre - von Oktober 1962 bis April 1964. Seit seiner Eröffnung haben rund 23 Millionen Menschen den Turm besucht.

Seit November dieses Jahres verfügt das Bauwerk auch über eine Rutsche. Es ist den Betreibern zufolge die höchste in ganz Europa. Die „Presse“ hat sie getestet. (schev)