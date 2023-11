Der hoch verschuldete chinesische Immobilienentwickler will mit einem neuen Umschuldungsplan seine drohende Abwicklung doch noch verhindern.

Der hoch verschuldete chinesische Immobilienentwickler China Evergrande will Insidern zufolge mit einem neuen Umschuldungsplan seine drohende Abwicklung doch noch verhindern. Zwei mit der Lage vertraute Personen sagten Reuters, Evergrande habe vor einem entscheidenden Gerichtstermin zur Liquidation am Montag den Tausch der ausländischen Verbindlichkeiten in Eigenkapital und nicht handelbare „Zertifikate“ angeboten.

Allerdings sei es angesichts der schlechten Zukunftsaussichten des Unternehmens zweifelhaft, ob der Vorschlag angenommen werde, sagten die Insider. Vom Unternehmen war dazu kein Kommentar zu erhalten. Mit mehr als 300 Milliarden Dollar Verbindlichkeiten (273 Mrd. Euro) ist Evergrande der weltweit am höchsten verschuldete Immobilienentwickler. (APA)