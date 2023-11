Deutsche Außenministerin: „Russland will OSZE zerstören“

An dem Treffen der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa in Skopje nahm der russische Außenminister Sergej Lawrow teil. Die Ukraine, Polen und die baltischen Staaten boykottierten das Treffen daher.

Im Zeichen bröckelnder europäischer Einigkeit in der Ukraine-Frage hat am Donnerstag in Skopje eine zweitägige Jahrestagung der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) begonnen. Während etwa die französische Außenministerin und ihr türkischer Kollege verhindert sind, boykottieren die Ukraine, Polen und die baltischen Staaten das Treffen. Sie protestieren damit gegen die Teilnahme des russischen Außenministers Sergej Lawrow.

Lawrow plante russischen Angaben zufolge in der nordmazedonischen Hauptstadt Gespräche mit „zahlreichen Staaten“. So traf er unter anderem den ungarischen Außenminister Péter Szijjártó. Wie die anderen Außenminister wurde in der Früh auch er vom amtierenden OSZE-Vorsitzenden Bujar Osmani am Veranstaltungsort, einem Sportzentrum in Skopje, begrüßt. US-Außenminister Antony Blinken ging dem russischen Chefdiplomaten aus dem Weg. Er hatte nur an einem informellen Abendessen der Außenminister am Mittwochabend teilgenommen, zu dem Lawrow nicht eingeladen war.

Xavier Bettel: „Nie zu spät einzusehen, dass man Fehler gemacht hat“

Für einen emotionalen Höhepunkt sorgte der neue luxemburgische Außenminister Xavier Bettel, der einen persönlichen Appell an den zu diesem Zeitpunkt nicht anwesenden russischen Amtskollegen richtete, den Krieg in der Ukraine zu beenden. „Es ist nie zu spät einzusehen, dass man einen großen Fehler gemacht hat. Stärke ist nicht zu zeigen, dass man stärker ist, sondern das Leid von Millionen von Menschen zu beenden“, sagte der Ex-Premier, der eingangs mit Blick auf eine seiner Großmütter auf seine russischen Wurzeln verwies. Der russische Staatschef Wladimir Putin habe mit seinem Verhalten „alles zerstört, was wir aufgebaut haben“. Seine engsten Freunde seien heute Nordkorea, Syrien und Eritrea. „Wir sehen doch, dass das Narrativ ihrer Seite nicht das richtige ist“, betonte Bettel, der zugleich darauf hinwies, dass er als schwuler Mann in manchen der OSZE-Länder „keine Rechte“ hätte.

Auch die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock fand scharfe Worte: Russland wolle nicht nur die Ukraine zerstören, sondern auch internationale Organisationen wie die OSZE. „Wir stehen jeden Tag für unsere europäische Friedensordnung ein“, sagte Baerbock. Russland versuche aber, diese Zusammenarbeit ebenfalls zu torpedieren. „Und das lassen wir nicht zu“, betonte die Grünen-Politikerin.

„Ich weiß, dass das insbesondere für die Länder im Osten Europas, die baltischen Länder, unglaublich schwierig ist, sich mit jemandem an einen Tisch zu setzen, der nicht nur die Ukraine, sondern auf brutale Art und Weise die europäische Friedensordnung angreift“, sagte Baerbock. Deswegen sei es aber umso wichtiger, „dass der russische Außenminister sein Ziel, die OSZE kaputt zu machen, nicht erreichen kann“. Deswegen reise sie nach Skopje, um an dem Treffen teilzunehmen. Allerdings wollte Baerbock bereits am Donnerstagnachmittag wieder zurück nach Berlin fliegen.

Führungskrise in OSZE abgewendet

Für die USA ergriff Außen-Staatssekretär James O‘Brien das Wort. Wie die Vertreter anderer westlicher Staaten verurteilte er Russland, wobei er dem Aggressorstaat zugleich die Rute ins Fenster stellte. Ohne Moskau direkt zu nennen, rief er zu einem Ende der Blockaden innerhalb der OSZE auf. „Der OSZE wird es in jedem Fall gut gehen. Sie (die blockierenden Staaten, Anm.) müssen sich entscheiden, ob sie dabei sein wollen“, sagte er. Osmani übte in seinem Eröffnungsstatement scharfe Kritik am russischen Aggressionskrieg gegen die Ukraine, der „ein Schlag ins Gesicht dieser Organisation und von allem, was ihr lieb ist“.

Für Österreich wollte Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) sprechen. Er hielt sich bereits seit Mittwoch in Skopje auf und absolvierte dabei eine Reihe bilateraler Termine, unter anderem mit dem israelischen Außenminister Eli Cohen. Cohen kam als Beobachter; Israel gehört nicht der OSZE an. Beim Abendessen sprach Schallenberg nach Angaben seiner Sprecherin u. a. auch kurz mit Blinken.

Im Vorfeld der Jahrestagung wurde eine akute Führungskrise der Organisation abgewendet, die das einzige Nordamerika, Europa und den Ex-Sowjetraum umspannende Sicherheitsforum ist. Die 57 OSZE-Staaten verständigten sich am Montag auf Malta als Vorsitzland 2024. Dies wurde als politischer Erfolg Russlands gewertet, das sein Veto gegen den offiziellen Kandidaten Estland nach jahrelangem Tauziehen durchsetzte.