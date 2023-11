Italienischer Bergort Cervinia nimmt französischen Namen an

Die Alpengemeinde heißt nun wieder Le Breuil. So, wie sie vor der Umbenennung durch das faschistische Regime geheißen hatte.

Cervinia, eine der bekanntesten Bergortschaften in den italienischen Alpen, ändert ihren Namen. Die 700-Seelen-Ortschaft auf 2.000 Meter Höhe im norditalienischen Aostatal wird künftig Le Breuil heißen, nach dem Namen des Beckens „Conca del Breuil“, in dem die Ortschaft unweit des Matterhorns liegt. Dies wurde vom Gemeinderat Valtournanche beschlossen, zu dem Cervinia gehört. Mit dem neuen Namen werden auch die Beschilderung des Dorfes und die Ausweise der Einwohner geändert.

Cervinia entstand Anfang des 20. Jahrhunderts und ist heute neben Courmayeur das bekannteste Touristenzentrum im Aostatal an der Grenze zwischen Italien und Frankreich. Le Breuil ist der französische Name, der während des faschistischen Regimes in den 1930-er Jahren in Cervinia „italianisiert“ wurde. Auf Druck des ehemaligen Bürgermeisters Jean-Antoine Maquignaz, Eigentümer eines der bekanntesten Hotels der Gegend, wurde die Rückkehr zum ursprünglichen Namen beschlossen.

Opposition kritisiert Namensänderung

Die Opposition um die Rechtspartei „Fratelli d ́Italia“, der Gruppierung um Premierministerin Giorgia Meloni, übt Kritik. Die Ortschaft sei international mit dem Namen Cervinia bekannt. Die Namensänderung könne Verwirrung und einen Rückgang bei der Zahl der Touristen auslösen. „Eine so drastische Änderung, die offensichtlich das Ergebnis einer Ideologie ist, kann dem Tourismus und dem Image des gesamten Aostatals nur schaden“, protestierte Alberto Zucchi, Regionalkoordinator für das Aostatal von „Fratelli d‘Italia“.

Obwohl der Ort schon zu Ende des 18. Jahrhunderts von Bergsteigern auf ihrem Weg zum Matterhorn frequentiert wurde, begann die touristische Entwicklung erst mit der Errichtung der großen Seilbahnen. Dank der stark gestiegenen Anzahl an Beherbergungsbetrieben und Sportanlagen ist die Gemeinde heute ein Urlaubsort von internationalem Niveau. Das Skigebiet liegt in unvergleichlich schöner Natur, dessen Szenario von der mächtigen Granitpyramide des Matterhorns beherrscht wird. Das Skigebiet ist mit den Schweizer Pisten von Zermatt und Valtournanche verbunden - zusammen 350 Kilometer.

In Cervinia dauert die Skisaison das ganze Jahr, da die Skilifte, die das Erreichen der Gletscher des Plateau Rosa und des Ventina ermöglichen, auch im Sommer in Betrieb sind. Die Ortschaft verfügt über einen Golfplatz mit 18 Löchern, der zu den am höchsten gelegenen in Europa zählt, eine beleuchtete Anlage zum Eis- und Rollschuhlauf, beheizte, überdachte Schwimmbäder, Tennisanlagen, eine Manege, Spiel- und Abenteuerparks, eine Anlage zum Sportangeln und Heli-Ski. (APA)