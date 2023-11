Heimische Kabarett-Stars lieferten „Schmankerl“, die auf die Mäntel gestickt wurden und standen als Models bereit. Der Erlös geht an Projekte für armutsbetroffene Menschen

Im Sommer waren es Badetücher, nun legt die Caritas mit Bademänteln nach. Diesmal kamen die Wortspenden, die die neu präsentierte Kollektion “Kuschelrock feat. Kabarett Frottee“ zieren, aus der heimischen Kabarett-, nicht aus der Musikszene. Statt Wanda, Ina Regen und Julian LePlay sind nun Dirk Stermann, Caroline Athanasiadis und Thomas Stipsits dabei. Ihre „Schmankerl“ wurden auf die Mäntel gestickt:

Der Moderator von „Willkommen Österreich“ trauert dem Sommer mit „immer nie am Meer“ nach. Auch Thomas Stipsits ist noch in der warmen Jahreszeit verhaftet und appelliert: „Baut‘s a Freibad in Stinatz“. Angelika Niedetzky wiederum bittet, ganz wie der Herbst: „Habt‘s mich gern, weil ich bin wirklich lieb“. Wer dagegen schon auf Schneeflocken hofft, dem sei frei nach Hosea Ratschiller gesagt „Heute ist es wieder nicht so weit“ (aber ganz bald).

„Endlich Hausfrau!“

Auch mit Wellness-Assoziationen wird gespielt. Gurken in Joghurtsoße gehen zu jeder Jahreszeit. Deshalb ist Caroline Athanasiadis‘ Motto: „A tzatziki a day, keeps the bad guys away!“. Zubereitet wird sie vielleicht von Nina Hartmann, denn sie ist „endlich Hausfrau!“. Hergestellt wurden die Bademäntel übrigens im Waldviertel von der Firma Herka und sind damit nicht „Made in China“. Allerdings auch nicht „Made in Va-China“: So lautet das Zitat von Moderatorin und Kabarettistin Miriam Hie – das freilich wohl für uns alle gilt.

Kabarettistin Miriam Hie im Kuschel-Bademantel mit ihrem gestickten Zitat „Made in Va China“. APA / Ingo Pertramer

Die Bademäntel in weiß, gelb, blau, coral und schwarz sind im Online-Shop der Caritas erhältlich. Sie kosten 96 Euro. Mit dem Kauf eines Bademantels wird die Inlandshilfe der Caritas unterstützt. Der Erlös geht an Projekte für armutsbetroffene Menschen. (schev)