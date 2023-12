Die in Wien sehr gängige Praxis, in einem Spital angestellt zu sein und nebenher als Wahlarzt zu arbeiten, soll endgültig der Vergangenheit angehören, sagt Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker. Wer neben einer Tätigkeit im Spital auch in einer Ordination arbeiten will, sollte das ausschließlich in einer Kassenpraxis dürfen.

„Ich mache den Ärzten nicht zum Vorwurf, dass sie in den Privatsektor ausweichen“, sagt Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ). „Sie werden von mir keine einzige abfällige Bemerkung über Wahlärzte finden. Es liegt in unserer Verantwortung, Ärzten ein Umfeld zu bieten, um im öffentlichen System zu bleiben. Denn zumeist tun sie das deswegen nicht, weil sie darin keine attraktiven Möglichkeiten vorfinden. Weil sie also gar keine andere Wahl haben, wenn sie zusätzlich auch im niedergelassenen Bereich arbeiten wollen.“

Wenn jemand Vollzeit in einem Spital arbeitet, könne er nebenher machen, was er will. „Wenn er aber nur wenige Stunden angestellt ist, um kranken- und unfallversichert zu sein, und das große Geld in der Wahlarztordination verdient, kann ich das den Steuerzahlern nicht zumuten“, so Hacker. „Wie kommt die Bevölkerung dazu, privatwirtschaftliche Unternehmungen wie Wahlarztpraxen mitzufinanzieren und das unternehmerische Risiko von Wahlärzten zu reduzieren?

Peter Hacker im „Presse“-Interview.