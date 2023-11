Ein Preis für Nimikry und die geblasene Geige

Wien Modern 2023 in der Zielgeraden: mit augmentierten Instrumenten und Dokumentations-Nabelschau mit Hilfe künstlicher Intelligenz.

Theoretisch könnte man auch mal auf fremden Instrumenten spielen, und „meinetwegen kann ein Trompeter auch mal praktisch in eine Geige blasen“, aber: „Ich gehe in kein Konzert mehr, wenn ich darauf gefasst sein muss, dass plötzlich ein Trompeter – theoretisch oder praktisch – in eine Geige bliese!“ Loriot hat freilich das Duo Nimikry noch nicht gekannt. Dafür wirkt es, als seien die beiden Komponisten, Musiker und Erfinder Alessandro Battici und Rafał Zalech ihrerseits mit Loriots Sketch vertraut – denn eigentlich machen sie genau das: Sie sorgen dafür, dass eine Violine so gespielt werden kann, dass sie mittels Bluetooth, Real-time-MIDI-Conversion und weiterem Pipapo etwa als Trompete aus den Boxen tönt – oder was auch immer.