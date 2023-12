Ein Seidenschatz vom Comer See

Während einer Recherchereise nach Italien fand Designerin Liza Fateeva kistenweise Vintage-Seidentücher. Diese verarbeitete sie zu Kimonos, in ihrer „bisher persönlichsten Kollektion“.

Wo man Liza Fateeva gerade erreicht, hängt immer davon ab, wie es um die Vorbereitung ihrer nächsten Kollektion steht. Die Chancen stehen gut, dass sie gerade unterwegs zu einem Produktionspartner ist, je nach verarbeitetem Material – in erster Linie ist Fateeva für ihre Schuhdesigns bekannt –, in unterschiedlichen Ländern. Diesmal meldet sie sich aus Riga zurück, „aus dem Schnee bei minus zehn Grad“, denn sie ist gerade unterwegs zu einer ihrer Näherinnen: Riga mag sich aus Wiener Perspektive weit entfernt anhören, doch ist Fateeva dort aufgewachsen, nachdem ihre Eltern aus Russland weggezogen waren. Dass die Absolventin der Angewandten-Modeklasse also vor Ort einen Teil ihres Produktionsnetzwerks aufbauen wollte, lag für sie nahe.

Eines der Modelle aus der limitierten „Comocoma“-Kollektion. Fateeva

Seit einigen Saisonen hat Liza Fateeva, die mit ihrer textilen Kollektion zuletzt ein Pop-up im ehemaligen Retti-Geschäft am Kohlmarkt bespielte, auch wieder mit Mode von sich reden gemacht. Das Projekt, mit dem sie durch die Pandemie startete, hieß „One Dress a Day“ und erfreute sich, Mundpropaganda sei Dank, quasi von Tag zu Tag wachsender Beliebtheit. Herzstück dieser Kollektion waren in einem Lager vorgefundene „Dead Stock“-Seidenstoffe. Und auch für ihre neue Arbeit, die sie als ihre „bislang persönlichste Kollektion“ bezeichnet, ist Liza Fateeva ähnlich vorgegangen. Ausgangspunkt war ein kleiner Schatz, den sie bei einer ihrer Recherchereisen an den Comer See – die Gegend gilt ohnehin als Italiens Seidenparadies – barg.

Echo der Bilder

„Ein langjähriger Traum“ habe sich erfüllt, so Fateeva, als sie kistenweise Vintage-Seidentücher mit wilden Mustern aus den 1970er- und 1980er-Jahren fand. Diese verarbeitete sie später zu Kimonos, deren fließende Form mit einfach gehaltenem Schnittmuster jener Silhouette entspricht, die Fateeva als Modedesignerin bevorzugt. Das Kombinieren und Rearrangieren der psychedelischen Dessins, die jeden Kimono zu einem Unikat machen, hat Liza Fateeva wohl auf die Idee gebracht, ihre Kollektion „Comocoma“ zu nennen. Und bei aller Ernsthaftigkeit, mit der sie seit Jahren ihrer Arbeit nachgeht, hatte das Designen für Fateeva wohl auch ein sehr spielerisches Element. Das legt zumindest das Porträt nahe, das sie begleitend anfertigen ließ: Man sieht sie, in ihrem Atelier am Boden sitzend, in derselben Position, in der sie einst ihr Vater, ein Kunstmaler, porträtierte. Wenn man die beiden Zeitfenster miteinander vergleicht, versteht man auch, weshalb Liza Fateeva diese Kollektion mit so viel Persönlichem aufgeladen hat.