Dänemark zieht 1000-Kronen-Note aus dem Verkehr

In Dänemark wird nur selten mit Bargeld gezahlt, womit die 1000-Kronen-Note „nicht mehr nötig“ sei. Die höchste dänische Banknote hat mit umgerechnet rund 134 Euro einen vergleichsweise geringen Wert.

Dänemark zieht seine werthaltigste Banknote aus dem Verkehr - den 1.000-Kronen-Schein. Der Geldschein soll bis Mai 2025 verschwinden. Die höchste dänische Banknote hat mit umgerechnet rund 134 Euro einen vergleichsweise geringen Wert. In Dänemark wird allerdings nur selten mit Bargeld gezahlt, womit die 1000-Kronen-Note „nicht mehr nötig“ sei, teilte die dänische Zentralbank mit.

In dem skandinavischen Land erfolgen nur noch zehn Prozent der Bezahlvorgänge in Geschäften mit Bargeld. Von diesen Einkäufen haben wiederum 90 Prozent einen Wert von unter 500 Kronen. Die Zentralbank will mit dem Ende der 1000-Kronen-Note gegen Wirtschaftskriminalität vorgehen, da diese Note dort häufiger als andere Stückelungen zum Einsatz komme.

1975 wegen hoher Inflation in Umlauf gebracht

Der 1000-Kronen-Schein war 1975 wegen der damals hohen Inflation in Umlauf gebracht worden. Nach Mai 2025 hat die dänische Währung dann nur noch vier Scheine zu bieten - im Wert von 50, 100, 200 und 500 Kronen.

In der Eurozone wird viel häufiger mit Bargeld gezahlt. Euro-Scheine gibt es derzeit noch in sieben Stückelungen. Seit April 2019 werden von der Zentralbank allerdings keine 500-Euro-Scheine mehr ausgegeben. Trotzdem sind noch etliche davon in Umlauf - auf Plattformen wie eBay werden sie zum Teil als Sammlerstück für einen höheren Wert als 500 Euro angeboten. (APA)