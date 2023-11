Großbritannien sichert sich Milliarden-KI-Investition von Microsoft

Microsoft will in den nächsten drei Jahren umgerechnet knapp drei Milliarden Euro in das Land pumpen. Premier Sunak sieht in der Investition einen „Wendepunkt“ für die Zukunft der KI-Infrastruktur.

Die britische Regierung erhofft sich von der Milliarden-Investition des US-Softwarekonzerns Microsoft einen Wachstumsschub im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI). „Die heutige Ankündigung ist ein Wendepunkt für die Zukunft der KI-Infrastruktur und ihrer Entwicklung in Großbritannien“, sagte der britische Premierminister Rishi Sunak am Donnerstag.

Microsoft will in den nächsten drei Jahren 2,5 Milliarden Pfund (knapp drei Mrd. Euro) in das Land pumpen - das wäre seine größte Einzelinvestition im Königreich. Dies wird Sunak zufolge die Zahl der Rechenzentren von Microsoft in Großbritannien mehr als verdoppeln. Im Rahmen der Vereinbarung wird Microsoft mehr als 20.000 der fortschrittlichsten Grafikprozessoren nach Großbritannien bringen und den dortigen Mitarbeitern eine KI-Ausbildung anbieten. (APA)