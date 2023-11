Hilfe, es wird richtig Winter!

So ein Wintereinbruch kann einem die ganze Klimawandellaune verderben. Nun ja: Eine Schneeflocke allein macht natürlich keinen Winter. Was heuer indes nervt, sind gewisse Zeitverzerrungsphänomene im Handel. Etwa Nikoläuse, die schon im Oktober auftauchen.

Jessas, waren sie am Donnerstag aufgeregt auf Radio Wien: Weil man hat einen heftigen Wintereinbruch mit viel Schnee vorhergesagt, der heute auch das urbane Wien voll treffen sollte. Die Rede war vom „winterlichsten Dezemberstart seit über einem Jahrzehnt“, strengem Morgenfrost, viele Junge hätten das ja noch gar nie erlebt. Das Verkehrs- und Grantelchaos wird zumindest gesichert sein, harhar!

Das böse Wetter agiert in Zeiten der Klimaerwärmung also echt ketzerisch. Mal sehn, wie gut Klebstoff auf Schnee und Eis hält. So schön, dass der Advent wieder einmal beginnt wie zu Omas Zeiten! Von Sibratsgfäll bis Seibersdorf wachsen gewiss Heere von Schneemännern (oder Schneegendern?) aus dem Boden und Kinderbacken werden glühen, sofern man halt mit Schnee was anfangen kann.

Leider hatte man heuer das Gefühl, dass die Vorweihnachtszeit mitten im Herbst anfing. Da war etwa der Nachbar, der Anfang September die Weihnachtsgans bestellte (telefonisch und an einem heißen Tag, man hat ihn nicht überhören können), zugleich erschien übrigens schon das Halloween-Zeug in vielen Geschäften; im Oktober kamen Schokonikoläuse und Weihnachtskekse, Anfang November Weihnachtsbeleuchtungen etc. Es tät mich nicht wundern, wenn der Handel irgendwann Adventskränze mit Kerzen in Osterei-Form anbietet und Osterfiguren schon ab Februar, und zwar mit sommerlichen Motiven. Juhu, wir sind unsrer Zeit so voraus!

Die schräge steirische Band „Nette Ëltere Herren“ hat dieser kapitalistischen, die Zukunft in die Gegenwart vorziehenden Zeitverzerrung jüngst ein Lied gewidmet: „A Packerl Zeit“. Hier ein Link dazu, unten der Song. Bisserl kitschig, aber es trifft die Sache ziemlich gut. (wg)

