Marketing Natives im Talent Garden am 23.11.2023

Marketing Natives enthüllen Event ‚Marketing Magic’ zusammen mit allUpp

Am 23. November öffnet sich der Vorhang im Talent Garden Vienna für das vierte Event der Marketing Natives: “Marketing Magic - Turn Data into Gold” powered by allUpp, das ganz im Zeichen des Data-Driven Marketings steht. In einer Welt, in der Big Data und fortschrittliche Analysetechnologien die Spielregeln für Marketers neu definieren, erlangen diese eine faszinierende Fähigkeit: Turning Data into Gold.

Zusammen mit allUpp und branchenführenden Expert:innen der Raiffeisen Bank International, IKEA oder dem jö Bonus Club führt das Team der Marketing Natives ihre Besucher:innen in die Welt der Daten.

Nach dem erfolgreichen vierten Event, „Marketing Magic - Turn Data into Gold“, beenden die Marketing Natives ihre diesjährigen Signature Events. Ein Abend voller inspirierender Einblicke hat gezeigt, wie Data Driven Marketing die Zukunft gestaltet. Im kommenden Jahr werden die Marketing Natives mit neuer Energie und einer aufregenden Partnerschaft mit allUpp wieder durchstarten!

Über die Marketing Natives

Die Marketing Natives sind eine Initiative unter der Obhut des Dialog Marketing Verbands Österreich. Seit ihrer Gründung im Jahr 2011 hat sich der Verein das Ziel gesetzt, junge Marketers und Studierende mit Marketing-Expert:innen zu vernetzen und sich über die neuesten Trends der Branche auszutauschen. Die nächsten Signature Events finden im Frühjahr 2024 statt. Weitere Informationen gibt es unter www.marketingnatives.at