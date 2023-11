Lucas Englander engagiert sich für ein friedliches Zusammenleben in Wien.

„Gemeinsam Sein“ heißt die Initiative um den Schauspieler. Es gehe darum, in Wien „aufeinander zu schauen und einander zuzuhören“. Treffpunkt ist um 15 Uhr auf dem Platz der Menschenrechte.

Sein Großvater versuchte einst, Hitler aufzuhalten, musste dann vor den Nazis fliehen. Er selbst spielte zuletzt in der Netflix-Serie „Transatlantic“, die erzählt, wie in den Vierzigerjahren junge Menschen versuchten, jüdische Intellektuelle in Sicherheit zu bringen.

Nun sieht sich Schauspieler Lucas Englander angesichts der aktuellen Geschehnisse und „geteilter Straßen“ selbst in der Verantwortung. „Gemeinsam sein“ heißt seine Initiative, die inzwischen von einem kleinen Kollektiv getragen wird, darunter Podcasterin Jeanne Drach, Schauspielerin Mariam Hage, die Kunststudentin Emma Gioia Enzi und der Fotograf Michael Schulte. Man wünsche sich, dass alle in Österreich lebenden Menschen jeglicher Herkunft und jeglichen Religionsbekenntnisses „in Frieden und Freundschaft miteinander leben“, heißt es in einem Statement. Es gehe darum, „aufeinander zu schauen und einander zuzuhören, statt zu polarisieren, und zu verstehen, dass wir alle gemeinsam hier sind“, sagt Englander, der für seinen internationalen Erfolg zuletzt auch als „Österreicher des Jahres“ nominiert war.

Am Freitag lädt die Initiative zu einem „Moment der Stille“ mit weißen Fahnen oder Tüchern. Treffpunkt ist um 15 Uhr am Platz der Menschenrechte am Beginn der Mariahilfer Straße. (tes)

Web: chng.it/PRfQD9GfDB bzw. www.instagram.com/gemeinsamsein.at