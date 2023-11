Hamas bricht mit dem Attentat die Waffenruhe

Entsetzen über den Anschlag der Hamas an einer Bushaltestelle in Jerusalem.

Drei Israelis kamen in Jerusalem ums Leben. US-Außenminister Blinken versucht Vermittlungsmission.

Eine Bushaltestelle in Jerusalem: Drei Mädchen laufen über eine viel befahrene Straße, Autos hupen, dazu im Hintergrund eine schnelle Folge von Schüssen. Das Video stammt von einer Überwachungskamera, die am Donnerstagmorgen den tödlichen Anschlag festhielt. Mindestens drei Menschen wurden ermordet, elf weitere verletzt. Bei den Attentätern, die noch am Tatort erschossen wurden, handelt es sich laut Polizeiangaben um zwei palästinensische Brüder aus Ostjerusalem mit Verbindungen zur Hamas. Die Terrororganisation übernahm dann auch die Verantwortung für den Anschlag und pries die Täter als „Märtyrer“.

Im Schatten des Gazakriegs sind das Westjordanland und Ostjerusalem fast völlig aus dem Blickfeld verschwunden. Dabei ist dort die Sicherheitslage äußerst fragil. Fast täglich kommt es zu gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Palästinensern und israelischen Soldaten – und vermehrt auch mit radikalen jüdischen Siedlern. Mehr als 30 Israelis sind seit Anfang des Jahres bei Terroranschlägen ums Leben gekommen, viele von ihnen im Westjordanland. Zugleich kamen nach Angaben des Amts der Vereinten Nationen für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten (OCHA) im gleichen Zeitraum mehr als 400 Palästinenser in Ostjerusalem und im Westjordanland ums Leben.

Angst vor einer Gewaltwelle