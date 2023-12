Neues Wien Museum: Der Donnerbrunnen im Schrebergarten

Die wohl meistbelästigte Figur in Österreich: Die Personifikation des Flusses Traun am Donnerbrunnen.

Clemens Fabry

Es ist die sexuell sicher meistbelästigte Figur Österreichs – und sie ist männlich. Denn das Hinterteil des nackten Herren, der sich am Neuen Markt so provokant über den Brunnenrand beugt, glänzt nicht aufgrund künstlerischer Absicht derart verlockend. Hier seine Hand aufzulegen, hier ein Selfie zu machen, scheint viral gegangen zu sein bei Wien-Touristinnen und -Touristen. Selten ein Moment, in dem man ungestört die Personifikation des Flusses Traun betrachten kann, der beste Teil des Donnerbrunnens, benannt nach seinem Schöpfer, Georg Raphael Donner.