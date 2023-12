Charlie Munger und die Jahresendrallye

Stefan Riecher

Charlie Munger hat Generationen von Investoren maßgeblich beeinflusst. Fast jeder Börsianer, der sich seit Dienstag zu Wort gemeldet hat, hatte etwas über Munger zu sagen. Der Tod des Genies ist in der Finanzblase Manhattans das bestimmende Thema dieser Woche. Gut so, von ihm kann jeder Kleinanleger etwas lernen.

Man kann die Bedeutung Mungers für die Investmentwelt nicht überbewerten. Warren Buffett und Munger liefen sich erstmals 1959 über den Weg. Beide waren davon überzeugt, noch nie einen klügeren Menschen getroffen zu haben. Es entstand eine jahrzehntelange Freundschaft, Buffett und Munger machten Berkshire Hathaway zu dem Investmentkonglomerat, das es heute ist.

4700 Dollar kostete eine Berkshire-Aktie vor 35 Jahren, heute ist sie rund 545.000 Dollar wert — das 116-fache. Der S&P 500 Total Return, also inklusive Dividenden, ist im gleichen Zeitraum um das 34-fache gestiegen. Nur wenige Händler schaffen es, den Leitindex dauerhaft zu schlagen, geschweige denn in einem derartigen Ausmaß.

Der Multimilliardär blieb bescheiden und hatte kein Problem damit, hinter Buffett die zweite Geige zu spielen. Am meisten beeindruckte mich seine Direktheit. In einer Welt, in der viele Manager nur noch darauf achten, nichts Falsches oder politisch Inkorrektes zu sagen, war Munger erfrischend witzig und ehrlich. Jeder Investor darf seine Ratschläge beherzigen, auch wenn es darum geht, durch die aktuelle Jahresendrallye zu navigieren.

In einem seiner letzten Interviews mit dem “Wall Street Journal” Anfang November wurde Munger gefragt, ob Berkshire zu seinen Lebzeiten noch eine große Investition tätigen werde. Die Preise seien generell verdammt hoch, sagte Munger. Berkshire sitzt auf 157,2 Milliarden Dollar an Cash. Mungers Qualität war es stets, im Zweifel Nein zu sagen.

Oder wie es Munger einst bei einer Berkshire-Hauptversammlung ausdrückte: “Wenn Sie Rosinen mit Scheiße mixen, kommt Scheiße dabei heraus.” Der Begriff FOMO für “Fear of Missing Out” war Munger ein Fremdwort. Besser eine Chance verpassen, als blindlings groß zuzukaufen, nur weil alle anderen kaufen.

Ein anderer Tipp Mungers war es, sich nicht für klüger als die Profis zu halten und generell auf Indexfonds zu setzen. Wer das tut und einen Indexfonds auf den S&P 500 hält — der in keinem Portfolio fehlen soll —, kann die aktuelle Rallye etwas skeptisch betrachten. Aktien sind historisch gesehen mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von mehr als 20 relativ teuer.

Gleichzeitig gilt es, den Markt nicht zu timen, also nicht zu versuchen, kurzfristige Bewegungen im Detail vorherzusagen. Ein guter Mittelweg ist ein konträrer, aber regelmäßiger Ansatz, indem man beispielsweise stets am Monatsersten zu unterschiedlichen Beträgen zukauft. Demnach sollte ein intelligenter Investor nach deutlichen Kursgewinnen weniger investieren als nach Kursverlusten.

In der Finanzwelt gegen den Strom zu schwimmen und vorsichtig zu sein, wenn alle euphorisch sind, ist meist keine schlechte Idee. Charlie Munger hat das eindrucksvoll vorgelebt. Er wurde 99 Jahre alt. Sein Investmentstil stirbt nie.

Stefan Riecher

stefan.riecher@diepresse.com

