Am Freitag wieder Chance auf Polarlichter in Österreich

Der Höhepunkt für den Sonnensturm wird in Österreich um 13 Uhr erwartet. In Wien wird es wohl dennoch schwierig, das Phänomen zu beobachten. 2024 dürfte aber noch mehr Gelegenheiten für die bunten Lichter bieten.

Vor drei Wochen sorgten ein leuchtend pinker Nachthimmel für großes Erstaunen: Polarlichter waren in Österreich so gut wie schon lange nicht mehr zu sehen. Selbst in Wien entdeckten Beobachter die Lichter. Am Freitag bietet sich wieder die Chance, das Phänomen Aurora Borealis zu beobachten.

Grund dafür ist eine starke Sonneneruption, die am Mittwoch stattgefunden hat. „Der Sturm wird voraussichtlich zu Mittag des 1. Dezember die Erde treffen“, schrieb Tamitha Skov, Physikerin und Expertin für Weltraumwetter auf der Plattform X. „Wenn das Magnetfeld richtig ausgerichtet ist, ist damit zu rechnen, dass Aurora bis tief in die mittleren Breiten reicht.“

Höhepunkt um 13 Uhr

Demnach gibt es auch in Österreich die Möglichkeit, die Polarlichter zu beobachten. Laut „Futurezone“ konnten bereits am frühen Freitagmorgen erste Polarlichter in mittleren Breitengraden sichtbar werden. Am stärksten wird der geomagnetische Sturm aber tagsüber erwartet, in Österreich etwa gegen 13 Uhr. Auch am frühen Abend gibt es noch Chancen, das Phänomen zu beobachten. Voraussetzung dafür ist aber auch eine gute Sicht auf den Himmel. Mit Nebel oder Regenwolken, wie sich am Freitag das Wetter in Wien präsentierte, stehen die Chancen eher schlecht.

Noch mehr Chancen im kommenden Jahr

Für Beobachter allerdings gute Nachrichten: Das kommende Jahr dürfte noch weitere Chancen bieten, Polarlichter zu beobachten. Wie das Weltraumwetter-Vorhersagezentrum der Nationalen Ozean- und Atmosphärenbehörde der USA (SWPC der NOAA) Ende Oktober berichtete, wird das Maximum des aktuellen Sonnenzyklus laut Berechnungen bereits zwischen Januar und Oktober 2024 und nicht wie davor gedacht im Juli 2025. Bei einem Sonnenzyklus handelt es sich um eine etwa elf Jahre dauernde Periode, in der sich die Aktivität der Sonne beständig verändert. Sichtbar wird das durch die Anzahl der Sonnenflecken auf der Sonnenoberfläche. Eine aktivere Sonne bedeutet auch häufigere und heftigere Sonnenstürme - die wiederum farbige Polarlichter hervorrufen.

Das SWPC rechnet bei dem aktuellen Sturm mit einer Stärke G3. Bei dieser Stärke können Polarlichter normalerweise bis zum 50. Breitengrad beobachtet werden. Österreich liegt zwar zwischen dem 49. und 46. Breitengrad, doch auch G3-Stürme können zuweilen niedrigere Breitengrade erreichen. Auch Anfang November handelte es sich um einen Sonnensturm der Stärke G3.

Auch Satelliten betroffen

Laut SWPC können neben Polarlichtern bei einem G3-Sturm auch Satelliten in der Erdumlaufbahn durch einen erhöhten Luftwiderstand beeinträchtigt werden. Auch zu Problemen bei der Satellitennavigation sowie beim Hochfrequenzfunk kann es kommen.

Auslöser für das in Mitteleuropa seltene Phänomen ist ein besonders ausgeprägter Sonnensturm. Polarlichter entstehen, wenn elektrisch geladene Teilchen des Sonnenwinds aus der Magnetosphäre (hauptsächlich Elektronen, aber auch Protonen) auf Sauerstoff- und Stickstoffatome in den oberen Schichten der Erdatmosphäre treffen und diese ionisieren. Am öftesten ist das Licht grün; es entsteht durch Sauerstoffatome, die in gut 100 km Höhe angeregt werden. Sauerstoffatome können aber auch rotes Licht emittieren, dieses entsteht hauptsächlich in der dünneren Atmosphäre in höheren Schichten in etwa 200 km Höhe. Angeregter ionisierter Stickstoff hingegen sendet violettes bis blaues Licht aus.

Selten in den Alpen

Grundsätzlich kommt es eher selten vor, dass Nordlichter in der Alpenregion zu sehen sind – wenn, dann vor allem während des Aktivitätsmaximums der Sonne innerhalb eines Sonnenzyklus. In den vergangenen Wochen war das Phänomen aber öfter zu beobachten. Vor den hervorragenden Sichtverhältnissen in der Nacht auf 6. November waren zuletzt in der Nacht vom 24. auf den 25. September Polarlichter zu beobachten. Zuvor hatte im April ein starker Sonnensturm zu Nordlicht über Österreich geführt. Üblicherweise kommen Polarlichter nördlich bzw. südlich der jeweiligen Polarkreise vor. Aurora borealis heißen sie nur auf der Nordhalbkugel, auf der Südhalbkugel Aurora australis. (twi)