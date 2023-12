Easy going in Taiwan

Drucken

Vorlesen Hauptbild • Blick über Taiwan • Tanja Rosenberger

Wandern im Taroko-Nationalpark, Tee pflücken in Alishan und die Aussicht vom Taipeh 101 Tower genießen: die vielen Gesichter Taiwans.

„Good morning. Earthquake is normal in Hualien. Don’t worry.“ Ein Zittern läuft durch das mehrstöckige Lake­shore Hotel, ein leichter Wackler, und alle sind hellwach. Ein paar Minuten vorher war jeder noch im Halbschlaf gewesen, mit verschwommenem Blick nach draußen auf einen dunstigen Morgen in Hualien, der Hauptstadt des gleichnamigen Bezirks, in dem der Taroko-Nationalpark liegt. Mit 4628 km² der größte der 22 Landkreise Taiwans.

Sollte man sich jetzt unter den Türstock zwischen Zimmer und Bad stellen oder unter das Bett kriechen? Dann kam obige Entwarnung von Salomé Lee, der Reiseführerin, die wie immer mit ihrer sonnigen Laune alle Komplikationen wegwischte, selbst ein Erdbeben mit der Stärke von 6,2 auf der Richterskala. Einige hatten gar nichts gemerkt, weil sie noch geschlafen hatten, andere spürten nur die leichte Erschütterung. An ein Erdbeben dachten wenige. Später erfuhren wir, dass das Epizen­trum im Pazifik gelegen war, 120 Kilometer von der Küste entfernt. Es gab keine Verletzten und keine Schäden.