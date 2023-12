Medienecho für den Wiener Christkindlmarkt

Nachhaltigkeit und Schnitzel. Die „Financial Times“ lobt den Wiener Christkindlmarkt am Rathausplatz als einen der schönsten Adventmärkte der Welt.

Am Wiener Rathausplatz kann man sich heuer wieder auf drei Achsen im Kreis drehen. Horizontal im Etagenkarussell, vertikal beim „Herzerlflug“ und alles dazwischen nach dem Genuss von zu viel heißem Alkohol. Das Gesamtbild von all dem konnte auch eine Redakteurin der „Financial Times“ beeindrucken, sie nahm den Wiener Christkindlmarkt in ihr Ranking der besten Weihnachtsmärkte der Welt auf. „Die Feierlichkeiten in Wien stehen im Zeichen der Nachhaltigkeit mit einem Programm überwiegend biologischer Anbieter, Musik von lokalen Blasorchestern und reichlich feinstem österreichischem Schnitzel.“ Mit Wien im Feld der Sieger stehen folgende Plätze:

Der Wiener Christkindlmarkt am Rathausplatz ist heuer bis zum 26. Dezember geöffnet. Fast 100 Marktstände, Indoor-Gastronomie, das Etagenkarussell und der im Halbstundentakt erfolgende „Herzerlflug“ werden Besuchern geboten. Zusätzlich bietet der Eistraum am Christkindlmarkt mit einer Fläche von knapp 3.000 Quadratmetern „eisiges Vergnügen“ bis einschließlich 7. Jänner 2024. (sh)