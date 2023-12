Sehnsuchtsort und Inselparadies

Sri Lanka und Malediven. Das Juwel im indischen Ozean ist reich an Sehenswürdigkeiten und vielfältiger Tier- und Pflanzenwelt. Luxus und Entspannung auf den Malediven schließen die unvergessliche Reise ab.

Die Gewürzinsel Sri Lanka ist ein quirliges, buntes Landschaftsgemälde, ein Bilderbuch aus Buddhas, Hindutempeln und Heiligtümern, zartgrünen Teeplantagen, verwunschenen Königsstädten sowie palmgesäumten Sandstränden und ursprünglichen Fischerdörfern. Im Yala-Nationalpark ist der Sri-Lanka-Leopard der unbestrittene König des hiesigen Dschungels. Aber auch Elefanten und der seltene Lippenbär sorgen für einzigartige Begegnungen. Schon Marco Polo bezeichnete Sri Lanka als die „schönste Insel der Welt“. Mehr als tausend kleine Inseln formen auf einer Länge von rund 800 Kilometern die Malediven, eine Kette von Atollen, wie scheinbar achtlos hineingeworfen in das tiefe Blau des Indischen Ozeans. Diese Bilderbuch-Inselwelt ist der Inbegriff aller Urlaubsträume und Sie werden hier unvergessliche und entspannende Tage im Paradies erleben.

Reiseverlauf

Tag 1: Sie fliegen ab Wien via Dubai nach Colombo.

Tag 2: Nach Ihrer Ankunft in Sri Lankas Hauptstadt Colombo fahren Sie nach Dambulla weiter, wo Sie auf dem Weg zum Hotel beim Höhlentempel halten. Der zum Unesco-Weltkulturerbe gehörende Tempel ist der größte und besterhaltende buddhistische Höhlentempel des Landes. Im Anschluss checken Sie in Ihr Hotel „Amaya Lake“ ein, wo Sie sich den restlichen Tag erholen können.

Tag 3: Gut erholt erkunden Sie heute die Unesco-Welterbe-Stadt Polonnaruwa, die vom 11. bis zum 13. Jahrhundert die Hauptstadt des singhalesischen Reiches war. Heute finden Sie hier den schönsten archäologischen Park von ganz Sri Lanka. Anschließend kehren Sie in ein authentisches Restaurant ein und genießen ein typisch sri-lankisches Curry. Am Nachmittag fahren Sie in den Minneriya-Nationalpark, wo Sie bei einer Jeep-Safari Elefanten in freier Wildbahn beobachten können.

In Polonnaruwa können Sie den Königspalast, beeindruckende Buddha-Statuen und kunstvolle Schnitzereien bestaunen. Dreamstime

Tag 4: Heute fahren Sie in ein Dorf bei Ritigala, wo Sie Einheimische bei der Ausübung der uralten Kampfkunst „Angampora“ beobachten. Im Anschluss fahren Sie zu einem buddhistischen Tempel, wo Sie einem traditionellen Ritual beiwohnen, bei dem die Dorfbewohner den Mönchen vegetarische Speisen zubereiten, um dabei ihren Segen zu erhalten. Zudem haben Sie die Möglichkeit, sich mit den Mönchen zu unterhalten und mehr über ihre Lebensweise und Ansichten zu erfahren. Ihr nächstes Ziel ist Anuradhapura, das buddhistische Zentrum der Insel. Hier steht der älteste historisch dokumentierte Baum der Erde, der über 2000 Jahre alt ist und als heiliger Bodhi-Baum verehrt wird.

Tag 5: Heute steht die Besichtigung der Felsenfestung Sigiriya auf dem Programm. Anschließend besuchen Sie eine lokale Schule und erfahren mehr über das örtliche Bildungssystem. Danach spazieren Sie bei Matale durch einen privaten Gewürzgarten und lernen typische Gewürze der Insel und ihre Verwendung kennen. In Kandy, das zum „Kulturellen Dreieck“ der einstigen Königsstädte zählt, besuchen Sie den „Sri Dalada Maligawa“, auch als Zahntempel bekannt, das höchste Heiligtum Sri Lankas. Am Abend checken Sie im luxuriösen Boutiquehotel „Jetwing Kandy Gallery“ ein.

Tag 6: Heute besuchen Sie traditionelle Messing-Handwerker und ein nahegelegenes Dorf, wo Sie sich mit einer einheimischen Familie treffen und zusammen mit ihnen einen sri-lankischen Kochkurs absolvieren. Am Nachmittag besuchen Sie eine Kandyianische Tanzschule.

Tag 7: Heute reisen Sie im Zug weiter* – auf dem Weg ins Hochland Sri Lankas passieren Sie Teeplantagen, Wasserfälle und begegnen freundlichen Sri-Lankern aller Gesellschaftsschichten. Ihr Tagesziel ist Nuwara Eliya, die höchstgelegene Stadt Sri Lankas. Hier finden Sie Villen, Gartenanlagen, Rasenflächen sowie Golfplätze im britischen Landhausstil sowie reichlich Teeplantagen.

Tag 8: Sie starten den Tag mit dem Besuch einer Teefabrik und erleben, wie das rohe grüne Blatt in das bekannte dunkelbraune Produkt durch einen Prozess des Trocknens, Schneidens, Rollens und Gärens konvertiert wird. Im Anschluss fahren Sie weiter in Richtung Yala-Nationalpark, der zu den bekanntesten und auch ältesten Naturschutzgebieten Sri Lankas zählt.

Tag 9: Der Nationalpark bietet ideale Voraussetzungen für Tierbeobachtungen und ist vor allem wegen seiner hohen Dichte an Leoparden bekannt. In einem Allrad-Jeep begeben Sie sich auf die Suche nach Leoparden, Elefanten, Bären, Krokodilen und anderen Wildtieren.

Tag 10: Sie verlassen den Nationalpark und fahren weiter nach Weligama, wo Sie die Stelzenfischer beobachten können. Weiter geht es nach Galle, die ein wichtiger Anlaufpunkt für chinesische, persische, arabische und indische Händler war.

Tag 11: Bevor Sie sich heute von Sri Lanka verabschieden und auf die Malediven weiterreisen, besuchen Sie noch das Lunuganaga Country Estate von Star-Architekt Geoffrey Bawa. In Malé angekommen fahren Sie per Speedboot zum Luxusresort „COMO Cocoa Island“.

Das COMO Cocoa Island Resort Martin Morrell

Tag 12: Sie genießen einen entspannten Tag am Strand.

Tag 13: Mit dem Wasserflugzeug geht es weiter zum Thaa-Atoll, wo Sie ins „COMO Maalifushi“ Resort einchecken. Das Resort bietet malerische Strände, ein unberührtes Hausriff perfekt zum Schnorcheln und Tauchen sowie märchenhafte Ausblicke auf das türkisfarbene Wasser.

Tag 14–16: Genießen Sie traumhafte Badetage im Thaa-Atoll.

Tag 17: Per Wasserflugzeug fliegen Sie zurück nach Malé, von wo Sie via Dubai nach Wien fliegen. Ankunft in Wien am frühen Abend.

Das COMO Maalifushi Resort werden Sie mit Luxus, Kulinarik und paradiesischem Flair begeistern. beigestellt

*Bitte beachten Sie, dass die Zugplätze erst kurz vor Reisebeginn reserviert werden können und daher keine Garantie vorab erfolgen kann. Alternativ findet die Fahrt mit dem Bus statt.

Informationen Reisetermin & Preis p. P. 10. 03. – 26. 03. 2024 DZ 8990 Euro Inkludierte Leistungen Flüge ab/bis Wien via Dubai nach Colombo und weiter nach Malé

9 Nächte in 5*-Hotels inkl. Halbpension auf Sri Lanka

4 Mittagessen während der Rundreise

Alle Besichtigungen und Ausflüge inkl. Eintritten lt. Reiseverlauf

Örtliche, deutschsprachige Reiseleitung

Alle Transfers & Ausflüge im klimatisierten Bus lt. Reiseverlauf

2 Nächte im 5*-Luxusresort COMO Cocoa Island im Süd-Male-Atoll inkl. Frühstück und 1x Abendessen

4 Nächte im 5*-Luxusresort COMO Maalifushi im Thaa-Atoll inkl. Halbpension auf den Malediven

Transfers mit dem Speedboot und Wasserflugzeug ab/bis Malé

Reiseführer Sri Lanka pro Zimmer Highlights Ihrer Reise Kulturelles Dreieck Anuradhapura, Polonnaruwa und Kandy sowie Dambulla und Sigiriya

Panoramazugfahrt in das Hochland von Sri Lanka

Jeep-Safaris im Minneriya- und Yala-Nationalpark

Historische Hafenstadt Galle

Mittagessen am bezaubernden Lunuganga Estate von Architekt Geoffrey Bawa

Authentische Einblicke in Traditionen und Bräuche Sri Lankas

Luxusresorts und Traumstrände auf den Malediven

