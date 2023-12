Zweijährige Nachbarin missbraucht: Mann in Wien vor Gericht

CHROMORANGE / Weingartner via www.imago-images.de

Der Mann muss sich auf dem Wiener Straflandesgericht verantworten. CHROMORANGE / Weingartner via www.imago-images.de

Der 60-Jährige war zu Besuch, als es zu dem sexuellen Übergriff gekommen sein soll. Das Kind hatte keine Windel mehr an und sichtbare Verletzungen. Der Mann gibt an, sich nicht erinnern zu können.

Ein 60-Jähriger hat sich am Freitag am Wiener Straflandesgericht verantworten müssen. Der Mann soll sich im Zuge eines Besuchs am Kind seiner Nachbarin vergangen haben. Er zeigte sich nicht geständig. Zudem berief sich der Unbescholtene auf Erinnerungslücken, da er mit 1,8 Promille nicht unwesentlich alkoholisiert gewesen sei und zudem erstmals einen Joint geraucht habe.

Die vorgeworfene Tat soll sich im Juli dieses Jahres in einem Gemeindebau abgespielt haben, als die Mutter nur für wenige Minuten Essen in der Küche zubereitet hatte. Als die 26-Jährige wieder ins Wohnzimmer kam, hatte die damals zweieinhalbjährige Tochter keine Windel an und sichtbare Verletzungen. Auf ihre Nachfrage habe ihr Nachbar gemeint, „er hätte nichts gemacht“.

„Aua“ gemacht

Geistesgegenwärtig schnappte die Frau ihr Kind, zog den Schlüssel der Wohnungstüre ab, damit der 60-Jährige nicht flüchten kann, sperrte sich im Bad ein und betätigte den Notruf. Die Polizei brach die Wohnungstüre auf und nahm den Mann fest, der seitdem in Untersuchungshaft sitzt. Bei der ersten Einvernahme soll die Kleine gesagt haben, der Nachbar habe ihr „Aua“ gemacht. Eine später versuchte kontradiktorische Einvernahme scheiterte jedoch am jungen Alter des Mädchens.

Verteidiger Wolfgang Haas gestand ein, dass zwar einiges gegen seinen Mandanten spricht. Er wies aber auch auf entsprechende Zweifel an dessen Schuld hin, da etwa keine DNA-Spuren des Mannes an dem Opfer entdeckt wurden. Zudem wurde von ihm eine mögliche Selbstverletzung des Kindes beim Spielen angesprochen. Dagegen sprach jedoch, wie der Richter ausführte, dass sich entsprechende DNA-Spuren des Kindes auf einem Tuch, dem Vorhang sowie mehreren Handtüchern befanden. (APA)