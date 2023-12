Nach dem Rekordjahr 2022, in dem die Münze Österreich 3,5 Milliarden Euro an Edelmetallen umgesetzt hat, werden es heuer 1,2 Milliarden Euro sein. Steigende Zinsen sorgen dafür, dass die Nachfrage nach Gold zurückgeht. Münze Österreich-Chef Gerhard Starsich ist dennoch überzeugt, dass es sich lohnt, in Gold zu investieren.