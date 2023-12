Ganz vorn mit die Ressourcenfrage, den industriellen Metabolismus, die Stoffströme. Wir haben uns bei der Nachhaltigkeitsdebatte zu Recht lang auf die Energiesysteme konzentriert. Aber jetzt müssen wir uns ebenso intensiv mit den Stoffen auseinandersetzen, aus denen unsere Zivilisation gebaut ist. Dann – eminent wichtig – Overshoot-Management. Wir werden in den nächsten fünf Jahrzehnten eine Reihe von planetaren Grenzen durchbrechen. Was sind die Konsequenzen? Welche Kipppunkte werden erreicht? Wie kommen wir wieder zurück in den grünen Bereich? Es geht inzwischen um Klimareparatur. Aber was tun wir in der Zeit, bis das Klima repariert ist? Wie viele Menschen werden leiden? Und natürlich: KI, künstliche Intelligenz, deren Auswirkungen bisher niemand von uns abschätzen kann, deren konstruktive und destruktive Potenziale wir jedoch zumindest erahnen sollten. Keinesfalls sollten wir zulassen, dass sich die Welt der Algorithmen verselbstständigt. Das letzte große Thema lautet: „Governance and ­diplomacy in a multi-polar world“. Ich habe das ganz bewusst auf Englisch formuliert, um an die Gründungsmission des IIASA anzuknüpfen.