Schneller Schritt mit flottem Spruch

Mika Vermeulen strahlt selbst in der Kälte, der ÖSV-Langläufer will sich beweisen. Picturedesk / Jfk

Mika Vermeulen überraschte als Vierter zum Saisonstart in Ruka, es soll kein Einmal-Erlebnis sein. Der Ramsauer, 22, lebt in Norwegen spricht über Bier, Baustellen, den Lauf als Einzelkämpfer. In Gällivare folgte der nächste Top-10-Platz.

Langläufer hatten es in Österreich noch nie leicht. Vor dem „WM-Wunder“ in der Ramsau 1999 liefen sie unbehelligt und rundum ignoriert im Niemandsland. Die folgende Hochphase wurde konsequent mit durch eine Unzahl von Blutbeutel-Vorfällen, Razzien und Prozessen inflationär verwässert; und mit ihr alle Protagonisten weggespült. Die Heim-WM 2019 in Seefeld lieferte der Polizei noch einmal Anlass, ein in der „Villa Edeltraut zum See“ aufgenommenes Dopingvideo stieß landesweit übel auf und sorgte dafür, dass die Loipensparte aus dem Skiverband verbannt wurde. Aber, das ist Schnee von gestern.

Doch genau dort, von der Öffentlichkeit geradezu unbemerkt und von all den Lügen ehemaliger Wegbegleiter heillos enttäuscht, war Mika Vermeulen erstmals im Langlaufsport (56. über 50-km-Massenstart) auffällig geworden. Ein ehemaliger Kombinierer, immerhin mehrfach mit Junioren-WM-Gold dekoriert, wollte Langläufer sein.