Erhard Grossnigg übernimmt Vorstandsfunktionen der Signa

Der Sanierungsspezialist Erhard Grossnigg ist zum weiteren Vorstand der beiden Gesellschaften Signa Prime und Signa Development bestellt worden.

Der Sanierungsspezialist Erhard Grossnigg ist zum weiteren Vorstand der beiden Gesellschaften Signa Prime Selection AG und Signa Development Selection AG bestellt worden. Grossnigg war in den unterschiedlichsten Branchen tätig, auch nicht auf Gewinn ausgerichtete Unternehmen bzw. Institutionen zählen laut einer Signa-Aussendung dazu.

Grossnigg ist in Österreich an zahlreichen Firmen beteiligt. Sein Fokus lag in den vergangenen Jahren auf mittelständischen Unternehmen, nicht Immobilien. 2010 gründete er die Austro Holding AG, die Beteiligungen unter anderem an Ankerbrot, Bene, Deutz-Fahr, Hali, Gaulhofer, Lohberger, Neudoerfler und Sanders-Kauffmann hält. Grossnigg ist auch als Investor beim ÖBB-Mitbewerber Westbahn mit an Bord.

Mehr lesen Die Insolvenz der Signa Holding war erst der Auftakt

In der Signa-Aussendung heißt es: „In den heutigen außerordentlichen Aufsichtsratssitzungen der Signa Prime Selection AG und der Signa Development Selection AG wurde der ausgewiesene Sanierungsexperte Erhard Grossnigg zum weiteren Vorstand der beiden Gesellschaften bestellt. Nach Übernahme dieser Aufgaben wird er die nächsten Sanierungs- und Restrukturierungsschritte für die beiden Immobilien-AGs umsetzen und in enger Abstimmung mit dem Aufsichtsrat dieser Gesellschaften agieren.

Gusenbauer: „Hervorragender Fachmann für die beiden Immobilienfirmen“

Alfred Gusenbauer, Aufsichtsratsvorsitzender sowohl der Signa Prime als auch der Signa Development: „Mit Erhard Grossnigg gewinnen wir einen hervorragenden Fachmann und Spezialisten in Fragen der Sanierung für die beiden Immobiliengesellschaften Signa Prime und Signa Development. Er gilt als ausgewiesener Sanierungsexperte und konnte in seiner jahrzehntelangen Karriere bislang dutzende Sanierungsfälle begleiten und große Erfolge erzielen. Er wird diese wichtigen Aufgaben mit Bedacht und Vernunft angehen.

In der Zwischenzeit brauchen wir Ruhe und Ordnung für diese Signa Gesellschaften, ihre Partner, Investoren sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Mit diesem nächsten konsequenten Schritt schaffen wir weiteres Vertrauen in der jetzigen Situation. Die Qualität des Signa-Prime-Portfolios ist hervorragend, die Entwicklungsperspektive der Development-Projekte, die in den Toplagen der deutschsprachigen Metropolen liegen, ist sehr gut,“ so Alfred Gusenbauer. (APA/Red.)