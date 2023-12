Der mutmaßliche Österreich-Boss eines serbischen Drogenkartells wurde verurteilt. Dario D. alias Dexter soll den Verkauf von mehreren 100 Kilogramm Heroin und Kokain in Wien organisiert haben.

Als mutmaßlicher Pate einer von Serbien aus agierenden Drogenmafia-Gruppierung stand Dario D. am Freitag erneut in Wien vor Gericht. Der 35-Jährige, der im Milieu unter seinem Spitznamen Dexter bekannt wurde (frei nach der gleichnamigen US-TV-Serie, in der ein gewisser Dexter einen psychopathischen Mörder spielt), schwieg bis zuletzt eisern.

In seiner Heimatstadt Serbien, wo Mitglieder des Drogenrings aus Fankreisen des Fußballklubs Partizan Belgrad rekrutiert wurden, ist D. bereits 2012 wegen Mordes zu elf Jahren Haft verurteilt worden. Auch in Österreich ist er längst amtsbekannt, da er wegen schweren Raubes rechtskräftig verurteilt wurde (die Strafhöhe, elf Jahre Gefängnis, ist noch nicht rechtskräftig).

Voll schuldig gesprochen, lebenslange Haft

Die seit September laufende Verhandlung fand unter strengen Sicherheitsvorkehrungen statt. Sechs schwer bewaffnete Justizwachbeamte bewachten den Angeklagten und sicherten die Umgebung des Gerichtssaals. Zirka 500 Kilogramm Kokain und Heroin soll Dexter (Verteidigung: Werner Tomanek) 2020 und 2021 nach Österreich geschmuggelt bzw. hier verteilt haben. D. ist am Freitagabend am Landesgericht nicht rechtskräftig zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Zuvor waren stundenlang die 333 Einzelfragen an die Geschworenen verlesen worden, ein Prozedere, das sich bei der Urteilsverkündung wiederholte.

Der nicht geständige 35-Jährige wurde vom Geschworenengericht voll schuldig gesprochen. Einziger Milderungsgrund war der Umstand, dass es teilweise beim Versuch geblieben ist. Sonst fand das Gericht für den Serben lediglich Erschwerungsgründe.

Menschen in Fleischwolf gesteckt

Das Kartell zeichnete sich durch hohe Brutalität aus. Leisteten Mitglieder den Anordnungen der Oberen nicht Folge, setzte es Strafen. Die serbische Polizei hatte in einer Ortschaft 20 Kilometer südlich von Belgrad einen Keller entdeckt, in dem Menschen gefoltert und/oder getötet und dann in einem industriellen Fleischwolf zerkleinert wurden.

Auf die Spur kam man der Gruppierung, weil das zentrale US-Ermittlungsbüro FBI einen verschlüsselten Messengerdienst in Mafiakreise eingeschleust hatte. Einige Gruppierungen bissen tatsächlich an. Und verwendeten diese Technologie für ihre Drogengeschäfte. Nicht ahnend, dass das FBI alles überwachte.