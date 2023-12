Woolworth zurück in Österreich: Neue Diskonter drängen auf den Markt

Die Handelslandschaft verändert ihr Gesicht. Ausländische Diskonter-Ketten expandieren vermehrt nach Österreich und setzen ihre Filialen in leerstehende Geschäftsflächen. Bei Woolworth kostet die Hälfte des Sortiments weniger als drei Euro. Das Konzept kommt an.

Seit Donnerstag gibt es eine Handelskette mehr in Österreich. Da öffnete der deutsche Diskonter Woolworth seine erste Filiale in Eisenstadt. Noch dieses Jahr sollen drei weitere Standorte in Österreich öffnen, bis Ende 2024 soll das Filialnetz hierzulande auf 30 Standorte ausgeweitet werden, sagt Ivana Jezidzic, Bereichsleiterin Vertrieb bei Woolworth Österreich. Im Frühjahr folgt in Meidling die erste Filiale in der Bundeshauptstadt. In vier bis fünf Jahren sollen es österreichweit mehr als 140 Standorte sein, so das ambitionierte Ziel.

Es ist gewissermaßen ein Comeback, das die Billigkette hierzulande gibt. 14 Jahre ist es her, dass sich Woolworth in Folge einer Insolvenz 2009 aus Österreich zurückziehen musste. Der Konzern hat sich seither erfolgreich saniert und setzt nun zum großen Expansionsritt an.

Das Konzept von Woolworth ist rasch erklärt: Hauptsache billig. „Gut die Hälfte unserer rund 10.000 Produkte kostet weniger als drei Euro“, sagt Jezidzic. Möglich sei das nur durch einen hohen Eigenmarkenanteil. Es ist jedenfalls ein Konzept, das verfängt. Das zeigen zweistellige Umsatzsprünge in Deutschland, wo Woolworth ebenso am Vormarsch ist. Infolge der hohen Inflation sind die Menschen preisbewusster geworden. Während traditionelle Handelsketten ihre wirtschaftlichen Felle davonschwimmen sehen, profitieren Billigläden wie Woolworth vom schwierigen Marktumfeld .

Versorgungslücken in Kleinstädten

Dass man ausgerechnet jetzt in den österreichischen Markt eintritt, sei eher Zufall, sagt Woolworth-CEO Roman Heini zur „Presse“. Eine derartige Expansion verlange eine Vorlaufzeit von mindestens einem Jahr. Österreich sei jedenfalls ein „spannender Markt“ für den Diskonter. In vielen Bezirksstädten seien durch Handels-Schließungen in den vergangenen Jahren Versorgungslücken aufgegangen – „da wollen wir rein“, so Heini.

Woolworth mietet sich vornehmlich in größere Leerstände ein – vielfach gebe es bei den Mietkosten ein Entgegenkommen seitens der Betreiber, um wieder höhere Frequenzen in die Innenstädte zu bekommen, sagt Heini. Davon profitiere man freilich – auch, weil das Angebot an verfügbaren Flächen zuletzt merklich gestiegen sei.

Diskonter drücken Geschäftsmieten

Woolworth ist aber nicht die einzige Billigkette, die aktuell den österreichischen Markt für sich entdeckt. Thomas Philipps, ein weiterer Newcomer, ist ebenfalls auf Expansionskurs und will sein Netz von derzeit sieben Filialen mit dem Fokus auf Heim und Garten künftig auf 30 erweitern.

Auch andere Diskonter, von NKD über Action und KiK bis zu Tedi oder Pepco, suchen weitere Filialen. Das bringt eine neue Dynamik in den Immobilienmarkt. Die Befürchtungen der vergangenen Jahre, der Onlinehandel werde den lokalen Einzelhandel und damit das Immobiliengeschäft in diesem Bereich schwer beeinträchtigen, haben sich bislang nicht bewahrheitet.

Vielmehr drücken die neuen Marktteilnehmer die Geschäftsmieten, insbesondere in Einkaufszentren, die sich insbesondere in peripheren Lagen immer mehr zu Diskonterhochburgen entwickeln.