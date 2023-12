Der EU droht wegen Orbán ein Gipfel-Fiasko

Ministerpräsident Orbán beim Kongress seiner Partei Fidesz am 18. November in Budapest.

Ungarn beharrt auf seinem strikten Nein zur Ukraine. Daran ändern Milliarden aus Brüssel nichts.

Brüssel. Die Europäische Union steht vor einer der schwersten geopolitischen Niederlagen seit dem Brexit. Denn bei ihrem Europäischen Rat am 14. und 15. Dezember wird es den 27 Staats- und Regierungschefs nach derzeitigem Stand der Dinge nicht gelingen, Einigkeit über die dauerhafte finanzielle und militärische Unterstützung sowie die Eröffnung von Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine zu erzielen. Das liegt an der Totalopposition von Ungarns Ministerpräsidenten, Viktor Orbán, gegen alle Zusagen an die Ukraine.

„Ein Fiasko ist eine Option“, sagte ein hochrangiger EU-Vertreter am Freitag im Gespräch mit Korrespondenten. „Wir können dieses Szenario nicht ausschließen.“ Ungarn lehnt den Beginn der Beitrittsgespräche fundamental ab – obwohl Orbán beim jüngsten Europäischen Rat Ende Oktober die gemeinsamen Schlussfolgerungen unterstützt hat, in denen es heißt: „Die Europäische Union wird weiter eng mit der Ukraine, der Republik Moldau und Georgien zusammenarbeiten und ihre Reformbemühungen auf ihrem Weg nach Europa unterstützen.“