Klimt und Kuchen für internationale Prominenz im Belvedere

Der Onlinehändler Mytheresa und die Luxusmarke Miu Miu holten internationale Prominenz für ein kleines Galaevent mit großer Strahlkraft nach Wien.

Ein Satz, den man derzeit öfter zu hören bekommt, wenn man sich als „from Vienna“ kommend bei einem Abendessen in Paris, Mailand oder München (da immerhin auf Deutsch) vorstellt, lautet: „Vienna is definitely having a moment.“ Man hat die Stadt somit am Radar; als (Luxus-)Tourismusdestination ist Wien ohnehin auf allen Bestenlisten vertreten, und mit dem Wiedererstarken des Großstadttourismus hat auch hier diese Maschinerie wieder zu schnurren begonnen.

Wien hat „its moment“ aber derzeit auch, weil es im internationalen Modetreiben gerade zur Referenz wird und Marken ihre internationalen Kunden für Events hierher holen. Man weiß auch von dem noch immer neuen Louis-Vuitton-Flagshipstore am Graben, der ja eine ganze LVMH-Luxusrochade am Kohlmarkt nach sich zog. Und dann war da vor Kurzem noch die Sause zur Eröffnung der neuen Hermès-Boutique ein paar Häuser weiter, wo sich gleich nach dem Opening zu Geschäftszeiten Warteschlangen vor der Tür bildeten. Die Party, die Hermès anschließend im Prater schmiss, sorgte ohnehin für ausreichend Gesprächsstoff und war auch in München und Hamburg Thema.

Von Parfum inspiriertes Dessert

Vor ein paar Tagen war zudem der franko-amerikanische Parfumeur Ben Krigler in der Stadt, um in seinem Flagshipstore im Palais Hansen Kempinski der internationalen Beautypresse die neue „Sissi“-Edition einer seiner Kreationen vorzustellen. Auch Krigler zeigte sich begeistert über die Energie in der Stadt, die ihn außerdem dazu inspiriert hatte, mit dem Chefpatissier des Kempinski eine kleine Dessertkreation als Weltneuheit vorzustellen. „Ich liebe Wien, ich komme mindestens drei Mal im Jahr hierher“, sagte Krigler, der an die Delikatessen-Tradition der von ihm wiederbelebten Marke in Familienbesitz anknüpfte.

Sophia Stolz kredenzte knallbunten Kuchen (li.), Marleen Roubik, Anouk Lamm Anouk und Sofie Royer posierten mit Tannengrün. Beigestellt

Um Dessertdelikatessen ging es zu späterer Stunde am Mittwoch dann auch im Oberen Belvedere: Der Onlinehändler Mytheresa und die Modemarke Miu Miu feierten ihre zehnjährige Zusammenarbeit. Man flog internationale Presse und Prominenz ein und bat zu einem relativ klein gehaltenen Dinner. Die Socialites Poppy Delevingne und Pixie Geldof etwa schritten durch die Museumsräume, um mit Klimt zu kuscheln - für viele der Anwesenden eine Premiere, was, wenn man „from Vienna“ ist, ja fast kurios anmutet. Vertrauter mit den heimischen Kulturschätzen waren da schon die wenigen Celebrities aus good old Vienna, etwa Künstlerin Anouk Lamm Anouk und Sängerin Sofie Royer.

Untergebracht waren die Gäste zwar im Hotel Sacher, wo man tags darauf Schnitzel schnabulierte, für die Nachspeise sorgte aber die überaus umtriebige Sophia Stolz, die Kuchenkönigin von Instagram. Sie hatte bereits für Hermès Handtaschenpatisserie kreiert, im Oberen Belvedere ließ sie eine pastellfarbene Kuchenarmada auffahren und betätigte sich als Dirigentin eines knallbunten Kuchenkonzerts. Echte Sachertorte konnten die VIPs dann ja zum Frühstück am kommenden Morgen zu sich nehmen, um ihre „Viennese experience“ zu komplettieren.