Biden-Pirouette mit Bruchlandung

Der US-Präsident auf dem Eis, auf dem Eislaufplatz vor dem Weißen Haus? Keine gute Idee bei seiner Affinität zu Fauxpas.

Amerikaner erfasst in der Vorweihnachtszeit eine kindliche Freude. Wochen vor der Stippvisite von Santa Claus verwandeln viele ihre Häuser, bekränzt mit Lichtergirlanden und allerlei Krimskrams, und die mit Rentieren aus dem Winterwonderland dekorierten Vorgärten in Leuchtorgien, die womöglich noch vom Mond aus sichtbar sind. In Suburbia liefern sich X-mas-Fans einen Wettkampf, wie inzwischen auch in unseren Breiten.

Freilich glänzt es im US-Orbit nirgends so hell wie im Weißen Haus. Und weil es 98 Christbäume und Abertausende Lichter allein nicht tun, hat Jill Biden im Garten nun auch noch einen Eislaufplatz eröffnet. Die First Lady – in jungen Jahren eine verhinderte Eisprinzessin – wagte sich selbst aufs Eis, jedoch in Winterstiefeln und an der Hand eines Ex-Olympiasiegers im Eiskunstlauf.

Jill Biden weiß um die Gefahren auf Washingtons rutschigem Parkett. Ex-Außenminister John Kerry, ein passionierter Eishockey-Crack, ging einst mit blauem Auge und blauen Flecken vom Eis. Der Präsident, ein Großmeister der Fauxpas und sprachlichen Ausrutscher, hat Eisverbot. Joe Biden dreht schon ganz ohne Eis seine rhetorischen Pirouetten auf dem Parkett. Zuweilen hüpft er den Lutz und doppelten Toeloop, den Axel und dreifachen Rittberger vor, und mitunter geht das nicht ohne Bruchlandung ab.

