Jonas Kaufmann: »Ich mache mich doch nicht verrückt«

Ja. Diese Musik ist toll, aber auch gefährlich. Sie fordert uns allen alles ab. Man fängt nicht langsam an und arbeitet sich hoch, sondern muss auf Knopfdruck funktionieren. Die Sopranistin kommt auf die Bühne und beginnt – quasi kalt – mit ihrer großen Arie. Meine vierte Note ist bereits ein b. Die Partie des Calàf ist keine, in der ich mich baden kann, sie ist mehr ein Nischenprodukt. Darum habe ich auch lange damit gewartet. Und ich gebe zu, im Vorfeld hatte ich meine Bedenken, weil wir hier Alfano I, das ist die Fassung mit dem langen Finale, singen. Ich bin ein Fan dieser Fassung, weil sie für mich die viel glaubwürdigere ist, aber stimmlich gehört sie zum Schwierigsten, was je geschrieben wurde. Aber um auf Asmik zurückzukommen: Sie hat viele unerwartete Rollendebüts gegeben, und es gab mehr als einen Fachmann, der ihr nur eine kurze Karriere prophezeit hat. Aber sie singt heute großartig, und sie wird auch die Turandot wunderbar singen.