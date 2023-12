Die russische Zauberformel für mehr Kinder

Kirche und Kreml kennen die Antwort auf Russlands Demografieproblem: Abtreibungen müssen verboten werden und Frauen früh Kinder kriegen. Um die Rolle der Frau tobt eine populistische Debatte.

„Seien wir doch einmal ehrlich“, sagt die Familienministerin der russischen Region Baschkortostan, Lenara Iwanowa, „qualitativ hochwertige Kinder gibt es, wenn eine Frau sie mit 20 Jahren zur Welt bringt. Kinder, die später geboren werden, sind Ausschussware.“ Dem Moderator fällt in dem Augenblick nicht etwa das Mikro aus der Hand, er macht einfach beflissen weiter mit seinen Fragen.

Iwanowa meldet sich derweil wenige Tage nach ihrem Auftritt in der YouTube-Sendung „Aspekte – Baschkortostan“ wieder zu Wort, klagt über „zu viel erboste Kommentare“ wegen ihrer Aussagen. Sie habe sich doch lediglich „versprochen“, sagt sie. Am Inhalt dieser Aussagen hält sie nach ihrer halbherzigen Entschuldigung jedoch weiterhin fest: Russlands Frauen sollen zu Frühgebärenden werden, der Staat müsse ihnen das mit allerlei Maßnahmen schmackhaft machen.

Doch nicht etwa mit sozialer Versorgung, mit Maßnahmen, die eine gesicherte Zukunft garantieren, statt Männer zu Kanonenfutter in einem Krieg zu machen, sondern mit etlichen Verboten. Der Gesundheitsminister Michail Muraschko spricht von einer „festsitzenden verwerflichen Praxis“, dass eine Frau erst eine Ausbildung machen und eine finanzielle Basis schaffen wolle, um dann ein Kind zu haben. Nein, sagt er, schon in der Schule müsse den Mädchen erklärt werden, dass sie zunächst gebären sollen und dann an eine Ausbildung denken könnten. Das nennt er „Schutz unserer Kinder“, der Ungeborenen, und reduziert jede Frau auf ihre Gebärmutter.