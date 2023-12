Hanger: Wenn Gelder in Medien geflossen sind, bei denen Personen positioniert sind, die dem rechtsradikalen Bereich zuzuordnen sind, dann werden wir das aufzeigen. Wir werden auch zeigen, dass die FPÖ nie regierungsfähig war. Das zeigt auch die Situation in der FPÖ Graz, wo offenbar Hunderttausende Euro veruntreut wurden. Ein klassischer FPÖ-Skandal. Aber wir sollten gar nicht so aufgeregt diskutieren. Das parlamentarische Kontrollrecht, das Sie für sich in Anspruch nehmen, nehmen wir für uns einfach auch in Anspruch.