Abu Dhabi Art: Im Bann der arabischen Künstlerinnen

Von politischen Konflikten war hier fast nichts zu spüren: Bei ungetrübter Hochstimmung ging die Abu Dhabi Art zu Ende. Das Interesse an der Kunstmesse war heuer größer als je zuvor. Sie bringt auch abseits der Messezentrums Kunst in die Wüstenstadt.

Zartrosa, mit betörendem Duft, ist die Damaszener Rosa eine ältesten bekannten Rosenarten. In Syrien gehört sie zum kulturellen Erbe des Landes. Aber seit 2011 herrschen in Syrien kriegsähnliche Zustände, was nicht nur das Land in Chaos und die Bevölkerung in Not stürzt, sondern auch diese Rosen bedroht: Durch die Verwüstungen verlieren sie ihren Lebensraum. Dieses traurige Faktum greift die kurdische Künstlerin Fatma Bucak in ihrer „Damascus Rose“-Serie auf, wenn sie „I do smell war“ unter die in der blutroten Fläche verblassende Blüte schreibt. Zu sehen ist das Werk am Stand der Istanbuler Galerie Pi Artworks bei der Abu Dhabi Art. Es ist eines der wenigen Werke mit politischem Hintergrund, die Unruhen der Region sind sonst auf der Messe am Arabischen Golf kaum zu spüren. Seit 2020 besteht das Abraham-Abkommen zwischen den Emiraten und Israel, statt Konflikten und Kritik soll Toleranz gegenüber dem Nachbarland vorherrschen – auch in dieser schweren Zeit. Zwar eröffnete im Nachbaremirat Dubai gerade im Galerienviertel Alserkal Avenue die große Ausstellung „On this Land“ mit 100 Werken palästinensischer Künstler. Aber auf der Messe in Abu Dhabi sind solche Solidaritätszeichen kaum zu finden.

Wandteppiche überall

Stattdessen herrscht ungetrübte Hochstimmung in dem Kulturzentrum Manaret al-Saadi­yat vor. Denn an dieser 15. Ausgabe nimmt heuer die Rekordzahl von 92 Galerien aus 31 Ländern teil. Sie setzen einen klaren Fokus auf die Kunst der Region – und das zieht mehr Besucher an als je zuvor. Kaum ein wichtiger Sammler des Nahen Ostens fehlt, vor allem die regionalen Galerien verzeichneten hohes Interesse. Denn die Messe fungiert auch als Ort, um sich über den Stand der aktuellen Kunst zu informieren – und der steht hier deutlich im Zeichen von Künstlerinnen.