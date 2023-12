Demo durch die Innenstadt: Wiens Spitalsärzte proben den Aufstand

Die Spitalsärzte Wiens gehen am Montagnachmittag für bessere Arbeitsbedingungen und mehr Geld auf die Straße. Dabei handelt es sich um eine Art Generalprobe für einen Streik im Frühjahr.

Treffpunkt ist am Montag um 14 Uhr am Neuen Markt im ersten Bezirk. Von hier aus werden Wiens Spitalsärzte – aufgerufen sind aber auch alle anderen Vertreter von Gesundheitsberufen wie etwa Pflegekräfte – über die Albertina, Operngasse und den Ring (in Fahrtrichtung) zur Schottengasse marschieren. Vorbei an der Freyung und Am Hof geht es weiter über den Graben zum Stock-im-Eisen-Platz, wo zwischen 16 und 17 Uhr die Abschlusskundgebung stattfinden soll. „Ohne uns stirbt Wien“ lautet das Motto der Ärzte, die bei diesem von der Wiener Kammer organisierten Protestmarsch durch die Innenstadt auf ihre schlechter werdenden Arbeitsbedingungen hinweisen wollen.

Denn ihr Frustlevel ist auf dem vorläufigen Höhepunkt angelangt, wie aus einer aktuellen Umfrage von Meinungsforscher Peter Hajek hervorgeht. Die Qualität der Versorgung der Bevölkerung hat sich demnach ebenso verringert wie die ihrer Ausbildung. Zudem fühlen sie sich von Wiens Gesundheitsstadtrat, Peter Hacker (SPÖ), im Stich gelassen. So würden unter anderem Gefährdungsanzeigen nicht ernst genommen, obwohl sich ihre Zahl deutlich erhöht habe.