„Letzte Generation“ als kriminelle Vereinigung? Ermittlung läuft

Weil sich Aktivisten am 20. November mit einem Sand-Klebergemisch auf der Südautobahn „festbetoniert“ hatten, führt nun die Staatsanwaltschaft Wien ein umfangreiches Ermittlungsverfahren. Auch Blockaden in der Wiener Innenstadt (Bild) gab es zuletzt häufig.

Weil sich Aktivisten am 20. November mit einem Sand-Klebergemisch auf der Südautobahn „festbetoniert“ hatten, führt nun die Staatsanwaltschaft Wien ein umfangreiches Ermittlungsverfahren. Auch Blockaden in der Wiener Innenstadt (Bild) gab es zuletzt häufig. IMAGO/Andreas Stroh

Hat sich die „Letzte Generation“ als kriminelle Vereinigung betätigt, indem sie gezielt Sachbeschädigungen beging? Diesem Verdacht geht derzeit die Staatsanwaltschaft Wien nach. Anwälte sprechen von einer Protestform, die politisch legitim sei und bezeichnen den Vorwurf als „lächerlich“.

Die Staatsanwaltschaft Wien ermittelt gegen die Klimaschutzgruppe „Letzte Generation“ wegen des Verdachts der Bildung einer kriminellen Vereinigung gemäß Paragraf 278 Strafgesetzbuch (StGB). Dieser Tatbestand wird mit bis zu drei Jahren Haft bedroht. Ein entsprechendes Verfahren werde gegen mehrere Mitglieder geführt, bestätigt Staatsanwalts-Sprecherin Judith Ziska.

Grundlage sind die jüngsten Proteste. Am 20. November hatten einige Aktivisten ihre Hände mit einer Sand-Superkleber-Mischung auf der Südautobahn (A2) und am Wiener Ring „festbetoniert“ – wie es seitens der „Letzten Generation“ in Mitteilungen formuliert wurde. Die Blockaden hatten massive, stundenlange Auswirkungen für den Frühverkehr. Lange Staus hatten sich gebildet. So bat beispielsweise eine weinende Mutter, ihr Kind rechtzeitig zur Abfahrt zur Schullandwoche bringen zu dürfen. Aktivisten „erlaubten“ dies nicht und blockierten weiter (vor laufenden TV-Kameras) die Autobahn.

Die Proteste hätten an diesem Tag „ein neues Level erreicht“, so Ziska. Der Anfangsverdacht gründet sich laut Staatsanwaltschaft darauf, dass Autobahnen sowie Verkehrsknotenpunkte als Teile der kritischen Infrastruktur schwer beschädigt worden seien. Zudem habe es schweres Gerät erfordert, um die Aktivistinnen und Aktivisten von der Straße zu lösen. Sie nannte in diesem Zusammenhang die Definition einer kriminellen Vereinigung nach Paragraf 278 StGB. Dort wird unter anderem auf die Begehung von „nicht geringfügigen Sachbeschädigungen“ verwiesen. „Dabei handelt es sich um jene Sachbeschädigungen, die sich gegen wesentliche Teile der kritischen Infrastruktur richten“, ergänzte die Behördensprecherin.

Mehr lesen Klimakleber: Grenze zur Sachbeschädigung rückt näher

Ermittlung gegen 23 Personen

Zu Hausdurchsuchungen – wie bei Ermittlungen dieser Art durchaus gängig – sei es (noch) nicht gekommen, hieß es weiter. Wie viele Personen insgesamt im Fokus stehen, ist noch unklar. Es seien noch weitere Berichte ausständig.

„Es handelt sich aber jedenfalls um jene Personen, die sich seit 20. November an Autobahnen oder anderen Verkehrsknotenpunkten mit dieser neuen Klebe-Mischung befestigt haben“, sagte Ziska. Die „Letzte Generation“ sprach ihrerseits von 23 Personen, gegen die bisher auf Basis des Paragrafen 278 StGB ermittelt werde. Dazu kommen freilich Ermittlungen wegen Sachbeschädigung an sich.

Vor mehr als einer Woche hatte die Staatsanwaltschaft Wien nach einer Aktion mit sogenannten Mumienhänden bereits Untersuchungshaft wegen schwerer Sachbeschädigung gegen die bekannte deutsche Klimaaktivistin Anja Windl beantragt. Das Straflandesgericht Wien hatte den Antrag jedoch abgewiesen. Wie nun bekannt wurde, läuft auch gegen Windl ein Verfahren wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung.

„Ein Armutszeugnis“

„Der Paragraf 278 StGB wurde für die Bekämpfung organisierter Kriminalität geschaffen“, sagte Rechtsanwalt Ralf Niederhammer, der einige der Aktivisten vertritt. „Nun wird er gegen eine als ‚lästig‘ empfundene zivilgesellschaftliche Bewegung verwendet.“ Er rechne darum mit einer Einstellung des Verfahrens.

Übrigens: Kritiker hatten auch schon bei Inkrafttreten jener Tatbestände, die sogenannte Organisationsdelikte (Bildung krimineller Vereinigungen) umreißen, gewarnt; es bestehe die Gefahr, dass derartige Tatbestände gegen die kritische Zivilgesellschaft in Stellung gebracht würden, hatte es geheißen.

Auch Rechtsanwalt Clemens Lahner kritisiert die Behörden. Der Vorwurf der kriminellen Vereinigung sei „lächerlich“. Und: „Dieser Versuch, den legitimen Protest zu kriminalisieren, anstatt endlich auf die Wissenschaft zu hören, die Ärmel hochzukrempeln und die Klimakrise anzugehen, ist ein Armutszeugnis. Das wird nach hinten losgehen.“ Weiter: „Junge Menschen haben heute mehr Angst vor der Klimakatastrophe, als vor Repression durch Polizei und Staatsanwaltschaft. Je aggressiver die Unterdrückung des Protests, desto stärker die Solidarität.“

Eine weitere Überlegung, die von Strafverteidigern vorgebracht wird, lautet so: Eine kriminelle Organisation sei darauf ausgerichtet, Gewalttaten oder etwa, wie es eben im Gesetz heißt, „nicht nur geringfügige“ Sachbeschädigungen zu begehen. Die „Letzte Generation“ sei aber darauf ausgerichtet, von der Politik die Einhaltung der Gesetze zu fordern.

„Kriminalisierung friedlicher Proteste“

Die „Letzte Generation“ sprach am Montag von einer „Kriminalisierung friedlicher Proteste“ und wiederholte ihre Forderungen an die Politik. „Sobald die Empfehlungen des Klimarates umgesetzt werden, sind unsere Proteste nicht mehr notwendig“, sagte Aktivistin Laila Fuisz. „Wir sind entschlossen, die Aktionen fortzusetzen, bis die Regierung mit der Umsetzung der Empfehlungen des Klimarates beginnt“, ergänzte Sprecherin Marina Hagen-Canaval.

Die Proteste ab 20. November hatten unter anderem auf der Südautobahn (A2), der Südosttangente (A23), dem Ring und weiteren Stadteinfahrten nach Wien für großflächiges Verkehrschaos gesorgt.

Im Mai war es bereits in Bayern zu Razzien bei Mitgliedern des deutschen Ablegers der Gruppe aufgrund eines ähnlichen Paragrafen gekommen. Das Münchner Landgericht I bestätigte die Rechtmäßigkeit der Hausdurchsuchungen erst vor weniger als zwei Wochen und stufte die Gruppe als kriminelle Vereinigung ein.

In Österreich hatte die Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) gegenüber der APA noch im Oktober betont, dass man die Gruppe als ungefährlich einstufe. Die „Letzte Generation“ in Österreich sei „eindeutig nicht extremistisch“ und „absolut transparent“, wurde damals mitgeteilt. (m. s./APA)