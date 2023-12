China: US-Kampfschiff in Hoheitsgewässer eingedrungen

China spricht davon, dass die USA die Stabilität in der Region untergraben hätten. Seitens der USA gibt es bisher noch keine Stellungnahme.

Ein US-Kampfschiff ist nach Angaben des chinesischen Militärs offenbar illegal in die Gewässer um das umstrittene Atoll „Second Thomas Shoal“ im Südchinesischen Meer eingedrungen. „Die USA haben Frieden und Stabilität in der Region ernsthaft untergraben“, sagte ein Sprecher der südchinesischen Einsatzzentrale am Montag. Die USA hätten die Souveränität Chinas vorsätzlich verletzt.

Die chinesische Volksbefreiungsarmee habe Seestreitkräfte mobilisiert, um das US-Schiff zu verfolgen und zu überwachen, und ihre Truppen in der Region seien jederzeit in höchster Alarmbereitschaft, um die nationale Souveränität entschlossen zu verteidigen. Eine Stellungnahme der USA lag zunächst nicht vor.

China liegt mit mehreren seiner Nachbarn über seine weitreichenden Ansprüche auf Hoheitsgewässer im Südchinesischen Meer über Kreuz. Am Sonntag entsandte die philippinische Küstenwache zwei ihrer Schiffe ins Südchinesische Meer, nachdem sie eine „alarmierende“ Präsenz chinesischer Marineschiffe an einem Riff in der ausschließlichen Wirtschaftszone des Landes beobachtet hatte. (APA/Reuters)