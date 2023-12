CO2-Grenzausgleich: Was Unternehmen jetzt wissen müssen

Importeure emissionsintensiver Güter aus Drittländern sind ab Jänner mit neuen Berichtspflichten konfrontiert, für die bereits jetzt Vorkehrungen zu treffen sind.

Am 1. Oktober 2023 trat der EU-Mechanismus zum CO 2 -Grenzausgleich (CBAM) in Kraft. CBAM basiert auf einer EU-Verordnung und verpflichtet Importeure bestimmter, in der Produktion emissionsintensiver Güter zur Einholung einer Genehmigung vor Einfuhr dieser Güter in die EU und zur Abgabe von Zertifikaten. Aktuell sind Strom, Zement, Eisen, Stahl, Aluminium, Düngemittel und Wasserstoff von CBAM umfasst. Eine Erweiterung auf organische Chemikalien und Polymere steht aber bereits zur Diskussion. Der Preis der Zertifikate ist an das EU-Emissionshandelssystem gekoppelt. Darin zeigt sich das Ziel von CBAM, „Carbon Leakage“ zu verhindern, also eine Verlagerung von CO 2 -emittierenden Industrien ins EU-Ausland zur Umgehung der strengeren EU-Auflagen für Emissionen.

Die Umsetzung von CBAM beginnt mit einer Übergangsphase, die bereits am 1. Oktober 2023 gestartet ist und am 31. Dezember 2025 endet. Diese Phase soll den Weg für die spätere Umsetzungsphase ab 1. Jänner 2026 ebnen. In der Übergangsphase ist für die Einfuhr von CBAM-Gütern weder eine Genehmigung noch die Abgabe von Zertifikaten erforderlich. Stattdessen sind Importeure mit einer vierteljährlichen Berichtspflicht konfrontiert.