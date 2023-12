Warum Israel die Hamas nicht so leicht ausschalten kann

Krieg in Gaza

Nach einem israelischen Luftangriff in Rafah. Israel schlägt nun auch im Süden des Gazastreifens massiv zu. APA/AFP/Mohammed Abed

Israel setzt die Hamas nun auch im Süden des Gazastreifens massiv unter Druck. Für die Terrororganisation wird es militärisch immer enger. Doch ein Ende des Kriegs bedeutet noch lange nicht das Ende der Hamas. Eine Analyse.

Es ist die nächste Stufe im Krieg gegen die Hamas: Israels hat die Kampfzone nun auch massiv auf den Süden des Gazastreifens ausgeweitet. Die Luftwaffe fliegt massive Angriffe. Gleichzeitig rücken Bodentruppen in den Süden des von der Hamas beherrschten Gebiets vor. Israel hat sich für seine Offensive im Gazastreifen ein klares Ziel gesetzt: den „absoluten Sieg über die Hamas“. So drückte es kürzlich Premier Benjamin Netanjahu aus. Es ist ein Ziel, das nach dem Schock über den Terrorangriff des 7. Oktober von den meisten Israelis geteilt wird. Je weiter der Krieg voranschreitet, je weiter die Opferzahl in Gaza steigt und zugleich der Druck auf Israel, desto mehr drängen sich zwei Fragen auf: Ist ein Sieg über die Hamas überhaupt möglich? Und wenn ja, wie sähe er aus?