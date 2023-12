Das Entsetzen der Industrie über die ÖVP

Gerhard Hofer

Guten Morgen,

vergangene Woche war ich Zeuge einer Adventfeier der ganz besonderen Art. Eigentlich hätte es in der Tabakfabrik in Linz ein besinnlicher Adventempfang der Industriellenvereinigung Oberösterreich werden sollen. Doch so richtige Weihnachtsstimmung wollte und wollte nicht aufkommen. Ganz zu schweigen von Weihnachtsfrieden. Grund war die von der Regierung torpedierte Metaller-Lohnrunde. So empfinden es zumindest die Industriellen. Denn mitten in die angespannten und langwierigen Verhandlungen mit der Gewerkschaft hatte die Regierung im Eiltempo mit den Beamten eine Lohnerhöhung von 9,15 Prozent ausgehandelt. Steuergeld spielte da offenbar keine Rolle. Zuvor wurden die Pensionisten mit einem Plus von 9,7 Prozent bedacht. Also all jene, die sich um ihren Job keine Sorgen machen müssen, werden üppig bedient, während man in den Fabriken nicht weiß, ob sich hohe Lohnabschlüsse am Ende als Pyrrhussieg entpuppen.

Die Wut der Unternehmer richtete sich übrigens weder an die Gewerkschaft, noch an den grünen Vizekanzler Werner Kogler, der für die Beamten zuständig ist. Vielmehr sorgte das nonchalante Vorgehen von ÖVP-Finanzminister Magnus Brunner für Kopfschütteln. Dass Brunner die massive Lohnerhöhung für Beamte mir nichts dir nichts durchwinkt und so den Druck auf die Industrie erhöht, hätte man sich nicht träumen lassen. Bisher sei man davon ausgegangen, dass er einer der wenigen ÖVP-Regierungsmitglieder ist, der zumindest Verständnis für Unternehmertum habe, meinte ein IV-Mitglied. Dieser Eindruck habe sich offenbar als falsch erwiesen. Nun sei auch Brunner „bei uns unten durch“, sprach ein Industrieller Klartext.

Wie schwer sich die Industrie aktuell mit dem politischen Personal tut, zeigte schon die kurze Ansprache des IV-Oberösterreich-Präsidenten Stefan Pierer. Der erinnerte ausgerechnet an den „weisen Bruno Kreisky“ als Beispiel für einen respektvollen Umgang mit der Industrie. Als Kreisky 1970 Kanzler wurde, schickte er umgehend seinen Wirtschaftsminister Josef Staribacher ins Haus der Industrie am Wiener Schwarzenbergplatz, um zu beruhigen. Die SPÖ stehe zum Industriestandort, lautete die klare Botschaft.

Solche Botschaften vermissen viele IV-Mitglieder seit langer Zeit. Und das, obwohl die ÖVP seit nunmehr 37 Jahren ununterbrochen in der Regierung ist. Die ÖVP sei längst auf den ÖAAB reduziert, heißt es hinter vorgehaltener Hand. Dann doch gleich mit einer FPÖ, aber ohne Herbert Kickl. Was sollen Industriekonzerne, die 90 Prozent ihrer Produkte exportieren, mit einem, der die „Festung Österreich“ ausruft? Dann doch lieber mit einer SPÖ, aber ohne Andreas Babler. Was fangen Unternehmer mit einem an, der meint, dass man mit der 32-Stunden-Woche eine Wirtschaftskrise bekämpft? Mit einem Wiener Bürgermeister Michael Ludwig oder einem Wiener Finanzstadtrat Peter Hanke könne man sich Wirtschaftspolitik vorstellen, hieß es in Linz. Ja, der Advent ist bekanntlich auch die Zeit der frommen Wünsche.

Es war also eine Adventfeier der knisternden Art. „Advent, Advent, der Christbaum brennt“, kommt einem da ein alter Kalauer in den Sinn. Nur dass der Christbaum für den Industriestandort Österreich steht. Viel wurde an diesem Abend noch diskutiert. Nur über eine Person wurde gar nicht gesprochen: Über Karl Nehammer.

Ich wünsche Ihnen dennoch einen besinnlichen Advent.

Es grüßt Sie ganz herzlich,

Gerhard Hofer